Vanessa Incontrada ha cambiato look: sfoggia un taglio nuovo di zecca, con capelli corti. Volete saperne di più? Se volete saperne di più, e magari trarre ispirazione per un nuovo taglio ed un look davvero fresco e di tendenza, allora questo è sicuramente, l’articolo che fa per voi.

Vanessa Incontrada ha cambiato look: i punti forti del suo nuovo taglio con capelli corti

La bella showgirl e presentatrice Vanessa Incontrada, ha recentemente sfoggiato un nuovo look: mostra i capelli corti, in un taglio sbarazzino e dal colore luminoso.

Per lei, si prospetta una nuova stagione TV di successo: infatti, presto sarà per il terzo anno consecutivo, a Striscia la Notizia con Alessandro Siani. A partire dal 25 settembre, quindi, la potremo vedere in TV, si Canale 5, tutte le sere.

Vanessa sfoggia su Instagram un taglio medio, un caschetto lungo e morbido, di un biondo platino luminosissimo.

Per quanto concerne invece il look, la bella presentatrice quest’anno ha sempre mostrato di prediligere outfit con colori vibranti e vivaci, quasi fluo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada, il suo rapporto coi social e con la sua immagine

La bella Vanessa Incontrada, che ha partecipato anche come modella e testimonial in tante campagne per la moda curvy e plus-size, ha sempre avuto un rapporto sano con lo specchio. Tuttavia, proprio come accade a tante altre bellissime donne, si è spesso sentita insicura, e la sua autostima ne è spesso risultata minata.

Anche per quanto riguarda il suo rapporto coi social, la bella showgirl è piuttosto riservata, ed è stata spesso vittima degli haters.

Nell’intervista rilasciata di recente a La Stampa, rivela: “Ammetto di avere paura dei social network. Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla. Questo mi disturba e terrorizza. Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra”

Vanessa Incontrada, la sua vita e la sua carriera

Vanessa Incontrada è nata il 24 Novembre del 1978, dunque ha 44 anni. E’ spagnola, naturalizzata italiana, e nella sua carriera ha avuto esperienze come modella, presentatrice, ma anche come showgirl. Grazie alla sua solarità e al suo carattere aperto e ironico, la bella Vanessa è stata anche presentatrice di Zelig, in diverse edizioni del programma comico, affiancando in modo egregio il suo collega Claudio Bisio.

A proposito della sua fisicità, come abbiamo detto prima, si è sentita spesso insicura: infatti, è stata vittima di body shaming. E’ stata anche offesa pubblicamente sui social per un fisico non snello. La bella Incontradaha sempre dimostrato di volare alto, molto al di sopra della miseria umana di chi la offende. Oggi, però, ha un’altra vittoria da mostrare: è lei la musa di Dolce & Gabbana nel 2022.

Proprio ad ottobre 2022, Vanity Fair le dedica una splendida copertina, per riuscire anche a sensibilizzare in merito alla body positivity.

“Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni. È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”. Commenta dopo l’uscita della copertina.

E noi, celebriamo non solo una nuova idea di bellezza insieme a lei, ma anche un nuovo luminoso look.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Vanessa Incontrada incinta? Tutte le volte che abbiamo letto la notizia ma non era vera