Vanessa Incontrada è incinta? Stanno circolando delle indiscrezioni su una presunta gravidanza dell’attrice, ma non è la prima volta che accade. Ci sono state molte altre indiscrezioni sul suo conto nel corso degli anni.

Tutte le volte che abbiamo letto Vanessa Incontrada incinta e non era vero

Vanessa Incontrada è spesso stata al centro del gossip. Nel corso degli anni, in diverse occasioni, sono emerse alcune indiscrezioni secondo cui l’attrice sarebbe stata incinta. La maggior parte delle volte, ovviamente, non era vero. Come tutte le donne famose, anche Vanessa Incontrada si è ritrovata a dover più volte smentire voci di presunte gravidanze, proprio come sta accadendo ultimamente. L’attrice ha spesso condiviso messaggi sui social che riguardano l’accettazione di sé, del proprio corpo e della propria persona, e anche per questo è particolarmente amata. Per lei, il messaggio del bodypositivity è davvero molto importante, soprattutto tenendo conto che ha dovuto affrontare non pochi commenti e messaggi che la criticavano proprio per il suo aspetto fisico. Nei suoi riguardi le persone sono state spesso poco delicate e in una recente intervista, la Incontrada ha svelato il motivo per cui le capita che molte persone la fermano per strada. Un motivo che riguarda in modo particolare queste voci su una presunta gravidanza, che si sono rincorse nel tempo e ogni tanto sono tornate a galla, facendo credere ai fan che fosse realmente in arrivo un bebè.

Vanessa Incontrada è incinta? Le dichiarazioni dell’attrice

Vanessa Incontrada ha recentemente rilasciato un’intervista a La Stampa, in cui ha deciso di fare anche un po’ di chiarezza su alcune voci che circolano sul suo conto, soprattutto negli ultimi tempi. Qualcuno, infatti, continua a pensare che tra i progetti dell’attrice ci sia anche un’altra gravidanza. “In un’intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: ‘Vanessa, ma sei incinta?’. Sono sfinita, ma non incinta” ha dichiarato Vanessa Incontrada. “Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: ‘Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non l’hai detto prima…’. Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo” ha aggiunto la donna. In realtà tra i suoi progetti non c’è una gravidanza, ma ci sono tante novità per quanto riguarda il lavoro. L’attrice sta lavorando ad una fiction, che ha definito più cruda delle altre, dove avrà la possibilità di mettere in gioco un’altra parte di se stessa. Ha anche in previsione il film Amazon per il Natale e il lavoro in teatro, con lo spettacolo che porta in scena da due anni, dal titolo “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?” con Gabriele Pignotta.