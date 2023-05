Chi è Valerio Pastore: il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha finalmente ritrovato l’amore: la cantante è stata paparazzata in dolce compagnia di Valerio Pastore. I due sono stati fotografati mentre facevano la spesa insieme al supermercato. La coppia è apparsa complice, sorridente e molto affiatata. Ma chi è il nuovo presunto fidanzato della cantante? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore: baci e abbracci in un supermercato

Ad aver lanciato l’indiscrezione per prima è stata qualche settimana fa l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram aveva scritto:

“Alessandra Amoroso pare abbia ritrovato l’amore con un ragazzo di Olevano sul Tusciano. Valerio è un tecnico del suono”. Altre fonti poi avevano confermato la notizia.

Ed ora, dopo settimane di rumors, arriva la conferma ufficiale. Il settimanale Chi, infatti, ha paparazzato la coppia insieme a Roma. Le foto mostrano i due tra le corsie del supermercato, intenti a fare la spesa e scegliere cosa mettere nel carrello. Il tutto accompagnato da sorrisi, abbracci e sguardi complici. Poi escono insieme, caricano la macchina e ripartono.

Valerio Pastore: chi è il fidanzato della cantante

Classe 1995, è originario di Eboli, in provincia di Salerno. Attualmente però vive a Olevano Tusciano. Il giovane ragazzo è un tecnico del suono. Non si hanno molte informazioni su di lui, ma, sul suo profilo Facebook possiamo trovare scatti di numerosi pass per accedere agli eventi. E indovinate un po’? Tra questi si intravede anche quello di Alessandra Amoroso. Dunque, è possibile che i due si siano conosciuti proprio in occasione di uno dei concerti della cantante. Chissà se ad unirli sia stata proprio la passione per la musica.

Addio Stefano Settepani: ora c’è un nuovo amore per Alessandra Amoroso

Stando alle immagini condivise dalla rivista condotta da Alfonso Signorini, sembrerebbe che Alessandra Amoroso abbia ritrovato serenità e stabilità accanto a Valerio Pastore. La cantante, infatti, è reduce da una storia molto importante. Stiamo parlando del produttore discografico Stefano Settepani. La relazione tra i due ha avuto inizio nel lontano 2015, negli studi di Amici di Maria de Filippi. Un vero e proprio colpo di fulmine, tanto da decidere di andare a convivere da subito. Un amore passionale, intenso, da favola… Tuttavia, non sempre le favole hanno il loro lieto fine: nel 2020 la coppia ha deciso di mettere un punto alla loro relazione.

“Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore. I rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato” aveva rivelato.

La cantante ha infatti descritto la fine della storia d’amore con Stefano Settepani come un periodo estremamente sofferente ma al tempo stesso utile per una crescita personale. Ed ora nel suo cuore sembrerebbe esserci finalmente spazio per un nuovo amore. Alessandra Amoroso e Valerio Pastore stanno davvero insieme? Al momento nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati… Ma la curiosità è tanta!