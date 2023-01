Il cappotto nero si riconferma capo must have della stagione invernale 2023: versatile e sempre impeccabile, è stato scelto anche da Angelina Jolie

Se c’è un capo da avere obbligatoriamente nel guardaroba è proprio lui, il cappotto nero. Anche la meravigliosa Angelina Jolie continua a sceglierlo come capospalla preferito, a dimostrare quanto ancora il nero sia la tendenza della stagione invernale 2023.

Versatile, elegante e adatto a ogni tipo di situazione, il cappotto nero è sempre perfetto.

Angelina Jolie sceglie il cappotto nero, la tendenza dell’inverno 2023

Capelli sciolti, grandi occhiali da sole scuri, camicia bianca leggermente in vista, cappotto nero lungo e valigia alla mano: Angelina Jolie riesce a essere impeccabile anche in aeroporto. L’attrice e regista ha voluto tendere la mano alla tendenza anche in un contesto casual e confusionario come solo l’aeroporto può essere. Tuttavia, nonostante il caos e i paparazzi nascosti, Jolie ha scelto di essere stilosa con i giusti capi abbinati, tra cui spicca l’immancabile cappotto nero.

Ebbene sì, ancora una volta il cappotto nero conquista gli outfit della stagione invernale, adattandosi alla perfezione a ogni situazione e contesto, da quello più elegante e chic, a quello più comfy e casual. Il nero non è sicuramente la tonalità più allegra da scegliere, ma rimane comunque una delle più apprezzate, oltre che acquistate. Il cappotto nero definisce l’inverno 2023, se lungo e oversize, avrete fatto centro in fatto di tendenza.

Anche Angelina Jolie ha scelto un modello lungo e avvolgente, proprio per rispecchiare alla perfezione la tendenza e lo stile in ogni suo minimo dettaglio. L’attrice ha scelto di abbinarlo a un outfit semplice e casual, di cui riusciamo a scorgere parte della camicia bianca sottostante. Jolie non è solita scegliere nuances particolarmente sgargianti e propende sempre per tonalità scure e/o neutre, ma riesce sempre a ispirare stile.

Come abbinare il cappotto nero di Angelina Jolie

Il nero è il più scuro di tutta la palette cromatica esistente al mondo, tanto da non essere quasi definito concretamente “colore”. Tuttavia, nonostante la sua aura oscura, il nero è amato da uomini e donne di tutto il mondo, proprio grazie ai suoi molteplici usi e alle sue incredibili sfumature di stile.

Tra i capispalla più gettonati quello nero è sicuramente il maggiore in tendenza, soprattutto nella stagione invernale 2023. Abbinarlo è molto semplice, proprio perché il nero si presta a qualsiasi tipologia di outfit e abbinamenti di colore (anche il marrone, se ve lo stavate chiedendo).

Se voleste ottenere un outfit casual-chic, ad esempio, potreste pensare di abbinare il vostro cappotto nero a un paio di pantaloni pied de poule, dolcevita nero e un paio di scarpe basse di vernice nera: provate per credere, non ve ne pentirete. Ovviamente non dimenticate gli accessori, fondamentali per donare al look maggiore personalità.

Se invece volete qualcosa di più elegante, sotto al cappotto nero scegliete o una minigonna a pieghe nera, collant velati, stivali e maglioncino in lana. Un’altra grande tendenza sono i pantaloni in velluto, quindi sbizzarritevi in base ai vostri gusti di stile; saprete che non sbaglierete mai!

Vi piace l’idea dello stacco di colore? Niente panico, scegliete una sciarpa avvolgente rosa shocking o arancione, due tonalità particolari ma in perfetta tendenza di stagione.

Insomma, il cappotto nero è quel capospalla che tutte dovremmo avere nel guardaroba: i saldi invernali stanno per cominciare, approfittatene e trovate il modello giusto per voi.