Dopo la fine del matrimonio con Melissa Satta, il cuore di Kevin Prince Boateng è ufficialmente tornato a battere per un’altra donna. Si tratta di Valentina Fradegrada, ecco chi è la nuova compagna con cui il calciatore sta trascorrendo delle vacanze, letteralmente bollenti, alle Maldive.

I due sembrano fare proprio sul serio!

Chi è Valentina Fradegrada

Valentina Fradegrada è nata a Bergamo il 2 settembre 1991, sotto il segno della Vergine. Attualmente si mantiene facendo l’influencer e la modella, professione che ha intrapreso quando si è trasferita negli Stati Uniti, lavorando per due anni per Instabrand, oggi conosciuto con il nome di Open Influence.

Successivamente è ritornata in Italia dove ha proseguito con gli studi conseguendo la laurea in Fashion Design, marketing e grafica all’Università di Lecco.

Nel curriculum della Fradegrada è segnalata anche la conoscenza di tre lingue.

Chi è l’influencer che ha lanciato l’Upside Down Bikini

Da sempre appassionata di moda, nel 2009, appena diciottenne, Valentina Fradegrada apre quello che è il suo primo fashion blog, chiamandolo “Coop Style”, diventando così una delle prime blogger del mondo della moda in Italia.

Non è la sola, infatti nello stesso anno anche Chiara Ferragni apre il celebre blog che la consacra al successo: “The blonde salad”.

Si sa, il lavoro dell’infleuncer è quello di dettare le tendenze e nell’estate del 2017 Valentina riesce nell’intento lanciando l’upside-down bikini, che non è altro che il bikini indossato a rovescio. Il trend spopola attraversando i nostri confini e facendo accrescere di popolarità la modella, che non perde tempo e l’anno dopo crea la sua prima linea di costumi chiamata appunto “Upside Down Bikini”.

Alcune curiosità sulla modella

Sembra che Valentina Fradegrada sia anche una grande sportiva. Ha iniziato da bambina con la danza, per poi avvicinarsi alle arti marziali diventando per ben cinque volte campionessa italiana della disciplina del wushu kung fu. La Fradegrada è anche impegnata nella musica. Nel 2020 infatti ha inciso una canzone dal titolo “Sicaria”, disponibile anche su YouTube.

Prima di Boateng, Valentina ha avuto una relazione con altre personalità più o meno famose come il rapper Fred de Palma e sempre secondo l’occhio attento del gossip, pare abbia avuto anche una breve frequentazione con Andrea Denver, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La storia con Kevin Prince Boateng

Con Kevin Prince Boateng Valentina fa coppia fissa ormai da qualche mese, ma sono usciti allo scoperto, almeno per quanto riguarda i social, solo dopo qualche tempo. L’attaccante dell’Hertha Berlino sembra essere davvero preso da questo nuovo amore, arrivato dopo la fine della lunga relazione con l’ex velina Melissa Satta, da cui ha avuto anche un figlio, Maddox, nato nel 2014. I due hanno provato anche a recuperare il rapporto, ma l’allontanamento è poi diventato definitivo.

Sui rispettivi profili Instagram Valentina e Boateng hanno voluto “ufficializzare” in qualche modo la loro relazione esibendo un nuovissimo tatuaggio di coppia che vede dita delle mani decorate con i rispettivi nomi.