A Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ospitato in studio Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua per un confronto. Sulla questione, è intervenuto anche l’ex volto di Amici 20 Arianna Gianfelici.

Uomini e Donne, Davide ha baciato Roberta: la reazione di Chiara

Ospiti in studio a Uomini e Donne nella puntata di mercoledì 28 settembre, Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua. I tre sono stati invitati per spiegare cosa sia successo nel corso dell’estate appena trascorsa. La coppia uscita dal programma la scorsa edizione, infatti, ha annunciato la fine della loro storia e, appena due mesi dopo la rottura, l’ex tronista è stata fotografato in compagnia di Roberta in una pizzeria scatenando il gossip nostrano.

Nell’accogliere il trio, Maria De Filippi ha subito precisato che ci sono versioni differenti della storia. Mentre Davide ha raccontato di un incontro a Napoli e di un incontro tra due amici, Roberta ha detto di aver scritto al ragazzo alcuni giorni dopo la fine della relazione con Chiara per sapere come stesse. A questo punto, avrebbero cominciato a sentirsi e la sera dell’incontro in pizzeria si sarebbero scambiati un bacio.

Inoltre, Donadei avrebbe chiesto alla dama di salire in hotel con lui e trascorrere la notte insieme ricevendo un rifiuto. Roberta avrebbe ricevuto poi un altro invito a incontrarsi quando l’ex tronista è stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne come ospite ma, anche in questo caso, ha detto di aver declinato l’offerta.

Nel corso del confronto in studio, Chiara ha ammesso di essere sempre stata gelosa, soprattutto di Roberta che scriveva spesso messaggi su Instagram all’allora compagno ricevendo puntualmente risposta. La gelosia, quindi, nasceva dall’interesse reciproco che Davide e Roberta hanno sempre mostrato di nutrire l’una nei confronti dell’altra durante il programma.

Le posizioni degli opinionisti di Uomini e Donne

Sulla questione, sono intervenuto gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno sostenuto la posizione di Chiara Rabbi, scagliandosi duramente contro il comportamento di Davide Donadei.

Gianni, inoltre, ha sollevato dei dubbi sul bacio che si sarebbero scambiati l’ex tronista e Roberta Di Padua domandandosi per quale motivo la ragazza abbia poi rifiutato di approfondire oltre la conoscenza nonostante l’attrazione sempre provata. A questo punto, la dama ha spiegato di aver deciso di non voler andare oltre perché, dopo il bacio, avrebbe capito che la relazione con Davide sarebbe stata soltanto di natura fisica.

In puntata, c’è stato anche un duro scontro tra Maria De Filippi e Tina Cipollari in quanto l’opinionista storica del dating show ha aspramente criticato Roberta affermando che non avrebbe dovuto scrivere all’ex tronista poiché fidanzato. Le osservazioni della Cipollari hanno fatto infuriare la De Filippi che ha difeso la ragazza.

Alla fine del confronto, ancora, è emerso che la relazione tra Davide e Chiara si è conclusa per le eccessive e troppo frequenti scenate di gelosia dell’ex corteggiatrice.

Mentre la puntata andava in onda, Arianna Gianfelici ha postato una Instagram Story esprimendo la sua opinione sulla questione. La ragazza, ex volto di Amici 20, è stata accostata a Davide Donadei dopo la pubblicazione di alcuni video su TikTok in cui apparivano insieme e si mostravano felici e sorridenti. L’eventuale frequentazione, tuttavia, non era mai stata confermata né smentita.

Su Instagram, Arianna ha scritto rivolgendosi a Roberta: “Tranquilla, tanto con me i problemi di età non se li è fatti Robè. Vai Davidino, continua così a fare queste figure di m*erda, grande!”.

La ragazza, inoltre, ha aggiunto: “Me, Roberta, chissà quante altre. Poi ero io che cercavo Hype”.