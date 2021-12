Tra tutti i colori possibili, lo smalto rosso è di sicuro quello che non passa mai di moda. Un vero e proprio evergreen, ideale per ogni occasione è anche la scelta perfetta per chi vuole andare sul sicuro durante le feste. Se hai bisogno di qualche ispirazione per la tua prossima manicure ecco alcune unghie natalizie davvero carine scovate sui social.

Corallo, ciliegia, rubino, fragola, bordeaux e chi più ne ha più ne metta. Le tonalità di rosso con cui sbizzarrirsi durante le feste natalizie sono tantissime!

Unghie rosse natalizie: le più classiche

Tra le unghie rosse più classiche ci sono quelle rosso carminio, una particolare tonalità di rosso scuro che prende il nome da un colorante naturale. Basterà solo qualche passata, senza aggiungere ulteriori fronzoli e non solo sarà perfetto tutto l’anno, ma sarà l’ideale anche per il periodo natalizio.

A chi è adatto? Davvero a chiunque, dalle personalità più chic a quelle più glamour, fino anche a quelle più indecise sul proprio look!

Scure anzi, scurissime sono le unghie laccate di bordeaux, un colore spesso considerato come una tonalità del rosso, per via dell’effetto ottico che si ottiene miscelando il marrone e il viola.

Queste unghie sono il top se hai un carattere grintoso, che non vuoi rinunciare a mostrare questo lato di te anche durante le festività natalizie.

Unghie rosse natalizie per chi ama essere al centro dell’attenzione

I colori fluo sono riservate generalmente al periodo estivo ad eccezione del rosso fluo. Nulla vieta infatti di utilizzarlo tutto l’anno, Natale compreso. Questa particolare tonalità tendente all’aranciato è indicata per le così dette “party girl”, che vogliono sempre stare al centro dell’attenzione. Possiamo assicurarlo, con questo smalto, durante il brindisi la vostra mano si noterà in mezzo a tutte le altre!

Sempre per chi ama stare sempre al centro dell’attenzione, ecco un’altra tendenza da copiare: le unghie rosse effetto vetro! Da sole o abbinate a qualche altro effetto come quello glitterato, ricordano molto l’aspetto delle palline che si appendono sull’albero di Natale per decorarlo.

Quelle di tendenza

Se le solite unghie natalizie non fanno per te, ma non vuoi neanche esagerare con decorazioni troppo appariscenti, potresti decorare una delle tue unghie rosse con l’effetto sugar. Questa particolare tecnica, come dice il nome, vuole ricordare proprio lo zucchero. Nulla di più indicato per il periodo natalizio, caratterizzato, tra le altre cose, anche dalle leccornie della tavola.

Parlando di tendenze, non possono mancare ovviamente anche le unghie tempestate di glitter! Quelle rosse sono davvero perfette da sfoggiare durante il periodo delle festività. Vi basterà letteralmente un piccolo cenno per abbagliare chiunque.

Le immancabili unghie a tema

Unghie rosse? Sì ma a tema! Come quelle che recano piccoli disegni stilizzati che ricordano tutti gli oggetti tipici del Natale, come renne, alberelli e ovviamente Babbi Natale. Sono bellissime quanto semplici da fare anche da sole! Vi basteranno solo un po’ di pazienza e alcuni stencil.

Adatte alle feste natalizie anche le unghie rosse “wollen effect”, spesso accompagnate anche dall’effetto matte, ovvero l’effetto opaco. Questa tecnica riprende quella che è la trama intrecciata di un classico maglione.