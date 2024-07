E’ lo smalto scuro il trend dell’estate 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Smalto scuro: è il trend di questa estate 2024?

Solitamente in estate si tende a puntare su smalti dai colori chiari, pastello o sulle tonalità nude. Questo 2024 però ci sta sorprendendo per tanti aspetti e le ultime tendenze in fatto di unghie non sono da meno. Lo smalto scuro infatti sta prendendo il sopravvento, anche tra le caleb. La showgirl Alessia Marcuzzi si trova in vacanza a Capri e ha recentemente sfoggiato una manicure tipica dei mesi invernali, ovvero ha scelto uno smalto scuro. Per l’esattezza la conduttrice televisiva romana ha sfoggiato uno smalto color rosso scuro, che poco in realtà siamo abituate a vedere in questi mesi estivi. Ma ecco che il rosso scuro, il ciliegia, il borgogna, il bordeaux sono pronti per essere ufficialmente i colori top dell’estate 2024.

Smalto scuro: la manicure dark di Alessia Marcuzzi

Come abbiamo appena visto, Alessia Marcuzzi, in vacanza a Capri, ha sfoggiato uno smalto rosso scuro, colore che poco siamo abituate a vedere nei mesi estivi. In realtà però le tinte dark si sposano perfettamente anche con i look estivi e, quello che è certo, pongono una maggiore attenzione sulle nostre mani. Se i colori chiari o nude possono magari passare inosservati, ecco che se scegliamo una tinta scura difficilmente non sarà notata. Inoltre lo smalto scuro è in grado di dare quel tocco di stile in più a qualsiasi look, anche a un look da spiaggia! Quindi sì, la scelta di Alessia Marcuzzi ha certamente stupito tutti inizialmente ma, pensandoci, pare proprio essere una scelta super azzeccata e super cool! Cosa state aspettando quindi a provare uno smalto scuro in questa estate 2024?

Smalto scuro: i colori dell’estate 2024

Alessia Marcuzzi ha scelto il rosso scuro, ma quali sono le altre tinte scure di tendenza per questa estate 2024? Andiamo a scoprirle insieme: