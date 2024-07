Pedicure estiva 2024: quali sono i colori di tendenza? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Pedicure estiva 2024: i colori di tendenza

Ciabatte, sandali, scarpe aperte aperte, durante la stagione estiva i nostri piedi sono sempre in bella mostra e quindi lo smalto ai piedi è quasi d’obbligo, al fine di rendere i nostri piedi super cool. Inoltre, lo smalto è in grado di enfatizzare ancora di più l’abbronzatura, rendendo anche il look da spiaggia super glam. Ma, quali sono i colori di tendenza per questa estate 2024? Andiamo adesso a scoprirlo insieme:

Rosa: il rosa è il colore protagonista di questa estate 2024, in particolare nella tonalità pastello. Ma via libera anche al rosa pesca e al rosa cipria, perfetto ad esempio se dovete partecipare a qualche evento che richiedere un dress code elegante.

Bianco: un altro colore super cool questa estate 2024 è il bianco, colore tra l'altro perfetto quando i nostri piedi sono abbronzati. Di tendenza anche il bianco lattiginoso o effetto nude.

Blu : anche il blu è di tendenza questa estate 2024 è il blu. Se si vuole dare energia al proprio look ecco che la scelta perfetta è quella del blu elettrico, altrimenti puntare su tonalità più chiare. Anche il celeste ad esempio è un colore perfetto per andare ad esempio in spiaggia.

Rosso: beh, il rosso è il colore di tendenza un pò sempre, difficile trovare una stagione dove lo smalto rosso non vada bene. Perfetto per una cena romantica o per un aperitivo.

Pedicure estiva 2024: mani e piedi dello stesso colore?

Questa è una domanda che ci siamo poste tutte noi almeno una volta nella vita: bisogna mettere lo stesso smalto sia ai piedi che alle mani? Diciamo che in linea di massima sarebbe meglio farlo, per un look più equilibrato, ma optare invece per colori diversi non è comunque da escludere, a patto ovviamente che non si scelgono due colori che insieme non possono proprio stare, come ad esempio un verde pastello alle mani abbinato a un blu elettrico ai piedi. In linea di massima comunque è sempre meglio utilizzare lo stesso colore, oppure scegliere il nude per le mani o per i piedi.

Pedicure estiva 2024: gli step per una corretta pedicure routine

Abbiamo quindi visto quali sono i colori di tendenza per questa estate 2024, colori quindi da sfoggiare al più presto! E’ bene però ricordarsi sempre che, per ottenere un risultato super, bisogna effettuare una corretta pedicure routine. Vediamo adesso insieme gli step: