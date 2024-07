Manicure per matrimonio: come realizzare le unghie

La manicure per matrimonio si caratterizza per colori semplici come il nude e il bianco per essere impeccabile.

Il giorno del matrimonio una sposa deve essere impeccabile sotto i punti di vista. Dal matrimonio all’acconciatura, tutto deve essere perfetto. Insieme a questi dettagli non può mancare l’attenzione e cura delle unghie con una manicure per matrimonio adatta per l’occasione. Vediamo alcune ispirazioni da cui trarre spunto.

Manicure per matrimonio

Per uno dei giorni più belli nella vita di una donna, oltre all’abito da sposa e a quello delle future damigelle, bisogna anche pensare all’acconciatura e al trucco. Per questo giorno le unghie devono essere impeccabili e quindi la manicure per matrimonio ha bisogno di notevoli accorgimenti per brillare ed essere al top in ogni momento.

Nulla deve essere lasciato al caso e le mani sono fondamentali anche e soprattutto per via dello scambio delle fedi e del primo ballo con il futuro marito. La scelta di avere delle unghie sane e mani curate è un aspetto che non bisogna assolutamente sottovalutare, anzi. Bisogna dedicare il giusto tempo e attenzione anche chiedendo il supporto di esperti.

La manicure per matrimonio deve essere in armonia sia con l’abito da sposa ma anche con lo stile della festa. Il nude, il rosa e il bianco sono assolutamente indicati anche perché in grado di accostarsi ad altri accessori. Inoltre, si possono creare giochi di luce o creare anche dei design romantici per ricalcare l’atmosfera del momento.

Si consiglia di effettuare una cura della manicure e delle proprie unghie alcuni giorni prima del matrimonio in modo da averle impeccabili senza che possano subire danni o andare incontro a qualcosa che possa danneggiarle.

Manicure per matrimonio: idee

Per la manicure per matrimonio i colori nude, come detto, sono l’ideale perché trasparenti, delicati e anche eleganti per questo importante giorno. Si può partire da una base con disegni e accessori ma anche delle linee o decorazioni da ornare e abbellire le unghie magari con qualcosa di astratto e di particolare al tempo stesso.

I dettagli vintage e romantici, ma anche i gioielli preziosi sono sicuramente l’ideale per le mani in questo giorno felice. Si può anche dare un’occhiata alle ultime tendenze che propongono una combinazione di sfumature nude insieme a tonalità perlacee in modo da dare un tocco di glam alle proprie unghie e alla manicure.

La French manicure è l’ideale poiché mostra un effetto semplice ma efficace e si può impreziosire anche con una serie di ricami floreali, strass, ecc. Una manicure per matrimonio punta decisamente a qualcosa di semplice come un colore nude o trasparente da abbinare a delle perle da porre sull’unghia per brillare.

Sebbene il bianco sia il colore simbolo del matrimonio, non per niente l’abito da sposa è di questa tonalità, è possibile optare per un finish maggiormente intrigante da impreziosire con strass o brillantini. Il rosa è un’altra ottima tonalità per le unghie da sposa dal momento che riflette la luce e ha connotazioni romantiche magari arricchito da fiori o qualche altro accessorio.

Manicure per matrimonio: Amazon

Per un giorno speciale sono diverse le idee da cui trarre spunto e cercare sul noto e-commerce con offerte e promozioni. Cliccando sull’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica di tre migliori tipologie di prodotti per la manicure per matrimonio per il giorno più bello accompagnate anche dalle recensioni delle consumatrici.

1)Inping smalto semipermanente per unghie rosa

Si tratta di un set contenente ben 10 tipi di smalti dai colori rosa, bianco e nude adatti per la cerimonia nuziale. Gli smalti sono tutti resistenti, non tossici e a lunga durata. Molto facili anche da rimuovere in pochi passaggi.

2)Smalto rinforzante unghie cheratina vitamina silicio

Aiuta a riparare e rinforzare le unghie che sono danneggiate, indebolite o anche fragili. Uno smalto che è arricchito da ingredienti naturali come silicio e cheratina che protegge le unghie dall’invecchiamento. Le unghie appaiono idratate e forti sin da subito. Disponibile in varie tonalità.

3)Vnicesli 4 colori smalto semipermanente bianco latte rosa nude lattiginoso

Un kit semipermanente di ben 4 smalti per la manicure francese che consentono un look naturale e duraturo. Adatto anche per unghie semipermanenti. Previene la scheggiatura dell’unghia. Molto facile da rimuovere e da applicare per una durata di 21 giorni.

Oltre alla manicure da matrimonio, ecco le idee per il trucco della sposa.

