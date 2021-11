Così come per il make up, anche le unghie perfette per Natale 2021 seguono una sola regola: quella di splendere! Diamo quindi sfogo a tutta la nostra luce interiore lasciandoci ispirare dalle idee più belle e di tendenza scovate sui social.

Come è noto, le mani sono il nostro primo biglietto da visita e, oltre ad essere ordinate, devono rispecchiare la nostra personalità.

Le unghie di tendenza per Natale 2021

Che siano nude, con french colorata, laccate di rosso o con qualche disegnino a tema, le unghie di tendenza per Natale 2021 hanno un unico comune denominatore: il luccichio dato da brillantini e piccoli strass. Se siete a corto di idee da proporre alla vostra onicotecnica di fiducia, abbiamo raccolto per voi alcuni bellissimi esempi.

Quelle classiche

Tra le unghie di tendenza per Natale 2021 non possiamo non citare quelle classiche ma intramontabili: stiamo parlando delle unghie laccate di rosso. Dalle tonalità più intense e scure a quelle più accese, questo colore è perfetto sempre, soprattutto se si è indecise e si vuole essere sicure di non sbagliare.

Sempre per chi non riesce a decidere fino all’ultimo e vuole andare sul sicuro o per chi ama uno stile pulito e chic, le unghie effetto nude sono la scelta più azzeccata. La tonalità ovviamente, la deciderete voi. Per renderle ancora più adatte all’occasione poi, potrete aggiungervi anche dei piccoli strass su tutte le unghie, su alcune oppure solo su una. Le unghie nude poi, sono perfette per dare alle dita un aspetto otticamente più affusolato, effetto che aumenta con le unghie nude opache.

Tra i grandi classici in fatto di unghie ci sono anche quelle tematiche. Parliamo ovviamente di quelle a tema natalizio. Anche in questo caso avrete l’imbarazzo della scelta con cui sbizzarrirvi tra soggetti come renne, omini di pan di zenzero, zuccherini, fiocchi di neve e Babbi Natale vari.

A non tramontare mai sono anche le french decorate. Quelle di tendenza per la stagione fredda sono molto fini e letteralmente ricoperte di brillantini e a lanciarle, almeno qui in Italia, è stata l’influencer nostrana per eccellenza: Chiara Ferragni. A voi la scelta tra brillantini coloratissimi oppure di un più raffinato color champagne.

Le più stravaganti

C’è poi chi ama osare o chi, magari, vuole farlo proprio in occasione delle festività. In questo caso, via libera a lunghezze e forme estreme e a decorazioni ancora più elaborate. Come queste unghie dal tema decisamente natalizio.

Per le personalità più grintose che vogliono esaltare il proprio carattere invece, ecco queste unghie effetto nude con un puntino nero sulla base del letto ungueale come dettaglio. Potrete decidere se farle interamente così oppure se alternarle a qualche unghia nera lucida o con effetto matte, un’altra delle tendenze della stagione in fatto di nail art.

Ci sono poi unghie che la parola d’ordine “scintillare” la prendono davvero alla lettera. Come queste affilatissime a stiletto, ricoperte da tantissimi strass di diverse dimensioni che riflettono la luce dell’arcobaleno. Esageratamente meravigliose!