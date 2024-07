Sei alla ricerca di una nail art elegante e sofisticata per le tue unghie? Allora sei nel posto giusto! Scopri come realizzare le marble nails, l’effetto marmo che sta conquistando le tendenze estate 2024.

Marble nails: tutto sulla nail art del momento

Già popolari nelle scorse stagioni, le marble nails stanno tornando in grande stile per l’estate 2024. Queste unghie ispirate alla texture elegante del marmo sono la perfetta combinazione di semplicità e raffinatezza. Ideali per chi desidera un look chic senza eccessi, ma sempre trendy. I colori di tendenza includono tonalità delicate come bianco perla, rosa cipria e grigio chiaro, che richiamano l’aspetto naturale del marmo. Se ami osare, nero, verde smeraldo e blu navy offrono opzioni più audaci ma altrettanto sofisticate.

Le marble nails si adattano a qualsiasi stile e forma, sia per occasioni formali che per il quotidiano, rendendole una scelta versatile e glamour.

Come realizzare le marble nails: tutorial per una nail art perfetta

Ma come realizzare le marble nails? Se non hai tempo di andare dall’estetista, niente paura: con un po’ di pratica e gli strumenti giusti, puoi realizzarle comodamente a casa tua. Prima di iniziare, assicurati di avere tutto il necessario a portata di mano: smalto base trasparente, smalto bianco, nero o grigio, pennello sottile, acetone o solvente per smalto, tazza d’acqua, bastoncino di legno e top coat trasparente. Ecco i passaggi da seguire per ottenere un risultato impeccabile:

Preparazione delle unghie Lima le unghie nella forma desiderata, spingi indietro le cuticole e rimuovi eventuali residui di smalto precedente. Assicurati di avere le unghie ben pulite e preparate.

Applicazione della base

Applica uno strato di smalto base trasparente per proteggere le tue unghie e far aderire meglio lo smalto colorato.

Applicazione dello smalto

Scegli il colore di base e stendi uno strato uniforme. Lascia asciugare completamente prima di procedere con lo step successivo.

Creazione dell’effetto marmo

Prepara una tazza con acqua a temperatura ambiente. Versa alcune gocce di smalto scelto nell’acqua e mescola con un bastoncino per creare un effetto marmorizzato.

Applicazione del disegno

Immergi l’unghia nella tazza d’acqua, posizionandola sopra il disegno creato. Rimuovi delicatamente e pulisci eventuali eccessi di smalto con un pennellino imbevuto di acetone.

Rifinitura

Aspetta che il disegno asciughi completamente e applica un top coat trasparente per sigillare il tutto e dare brillantezza.

Ripeti

Ripeti il procedimento per tutte le unghie, facendo attenzione a creare disegni unici per ciascuna.

Ricorda che puoi sperimentare con colori diversi e creare infinite combinazioni. Lasciati ispirare dalle meravigliose marble nails e divertiti a personalizzare le tue unghie con look unici.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Nail art nude: quali sono le migliori per la primavera estate 2024 | DonneMagazine.it

French Manicure: le novità per l’estate 2024 | DonneMagazine.it