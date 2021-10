Tutte pazze per la manicure matte, tra le tendenze per l’autunno 2021 in fatto di unghie. Si tratta di uno smalto dall’effetto opaco dal risultato davvero molto elegante, ma allo stesso tempo molto trendy, da scegliere in alternativa al classico smalto lucido.

Se siete a corto di fantasia e avete bisogno di ispirazione, ecco alcune bellissime idee scovate per voi sul web. Perché ricordate: le mani sono il nostro primo biglietto da visita, non dobbiamo trascurarle!

Manicure matte, la tendenza per l’autunno 2021: lo smalto bianco

Se pensate che il bianco stia bene solo con l’abbronzatura e quindi sia prerogativa dei mesi estivi vi sbagliate di grosso e vi sfidiamo ad abbinarlo con i look proposti per questa stagione.

Sì, perché tra i colori di tendenza per questo autunno 2021 c’è anche lui, il bianco in ogni sua sfumatura. Assolutamente da provare lo smalto effetto matte bianco sulle unghie per un risultato molto fine ma di tendenza e se volete un effetto davvero sorprendente, provate ad aggiungervi un tocco dorato, magari alternandolo ad un effetto marmo.

Nude che passione

Lo smalto nude è sempre un’ottima idea quando l’obiettivo è soprattutto quello di avere una manicure curata e in ordine. Questo colore poi, è particolarmente indicato per chi tende ad avere le dita tozze, perché se scelto della tonalità giusta, quindi quella più vicina all’incarnato, tenderà ad allungarle e l’effetto matte amplificherà ancora di più questa particolare illusione ottica data semplicemente dalla scelta del colore. Ma attenzione, è un colore che crea dipendenza e, una volta provato, non potrete più farne a meno!

Il verde oliva

Tra i colori autunnali, ad ottobre spicca soprattutto il verde oliva anche conosciuto come verde militare. Le tendenze lo vogliono davvero ovunque, dai capi nel guardaroba al make up, ovviamente unghie comprese. La manicure effetto matte è perfetta per rendere questo colore ancora più autunnale e meno invadente di quanto sarebbe con un normale effetto lucido. Anche questo, come il bianco dà il meglio di sé accostato a metalli come oro, argento o bronzo. Ma è assolutamente da provare anche con il nude.

Manicure matte con decorazioni

Per qualcosa di diverso da sfoggiare, rispetto alla solita manicure in tinta unita provate ad alternare uno o più colori a qualche decorazione, che sia floreale, geometrica oppure a tema, in questo caso, un tema autunnale. Ottima idea anche quella di accostare il viola al nude e ovviamente tutto rigorosamente effetto matte, decorazioni comprese.

Le gradient nails

Mettere lo smalto significa anche poter giocare con tantissime sfumature che appartengono tutte allo stesso colore. Quelle del marrone, per esempio, sono l’ideale per questa tecnica, ma si possono scegliere tanti altri colori, come il rosa oppure il rosso. Un’altra idea estremamente di tendenza potrebbe essere quella di differenziare la french, che sarà con il classico effetto lucido, dal resto dell’unghia che avrà invece l’effetto matte.