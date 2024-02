Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le tendenze unghie di febbraio 2024.

Unghie febbraio 2024: le tendenze colore

Febbraio è appena cominciato ed è ora di pensare a quelli che sono i colori di tendenza unghie per questo mese che, tra l’altro, è il mese di San Valentino, la festa dell’amore per eccellenza. Il colore quindi che non può mancare questo mese è senza dubbio il rosso, il colore dell’amore, perfetto quindi per il giorno di San Valentino, magari arricchite con disegni e colorazioni a tema, come per esempio dei cuori. Altro colore di tendenza è il nude, molto amato anche dalle caleb che non smettono di trovare occasione per sfoggiare le proprie unghie color nude. Infine un altro colore di forte tendenza l’apricot crush, ovvero una tonalità color albicocca che sprigiona ottimismo e vitalità e perfetto anche per dare un tocco di colore in più a questa stagione fredda. Ma vediamo adesso insieme quali sono le nail art di tendenza di febbraio 2024.

Unghie febbraio 2024: le tendenze nail art

Come abbiamo appena visto, le unghie di febbraio 2024 sono all’insegna del romanticismo e no potrebbe non essere così visto che proprio questo mese cade il giorno di San Valentino. Vediamo adesso insieme quali sono le nail art di tendenza su cui puntare questo mese:

Unghie rosse : come detto in precedenza, il colore del mese è senza dubbio il rosso, il colore simbolo dell’amore. Questo mese perfette sono quindi le unghie a base rossa e decorate con cuori e applicazioni anche in 3D, per una manicure super romantica ma pur sempre minimal.

: come detto in precedenza, il colore del mese è senza dubbio il rosso, il colore simbolo dell’amore. Questo mese perfette sono quindi le unghie a base rossa e decorate con cuori e applicazioni anche in 3D, per una manicure super romantica ma pur sempre minimal. French : non può mancare la French manicure in questo mese di febbraio 2024. Perfetta la French classica, nude e bianca, adatta a tutti gli incarnati e sempre in grado di dare quel tocco in più a tutto il look.

: non può mancare la French manicure in questo mese di febbraio 2024. Perfetta la French classica, nude e bianca, adatta a tutti gli incarnati e sempre in grado di dare quel tocco in più a tutto il look. I fiori: oltre ai cuori, perfetto soprattutto per la settimana di San Valentino, febbraio 2024 si riempie di fiori. La nail art floreale è quella quindi su cui puntare maggiormente questo mese, romantiche al punto giusto, anticipano l’arrivo della primavera. Un’idea è quella delle unghie nude o rosa, con sopra applicati disegni floreali.

oltre ai cuori, perfetto soprattutto per la settimana di San Valentino, febbraio 2024 si riempie di fiori. La nail art floreale è quella quindi su cui puntare maggiormente questo mese, romantiche al punto giusto, anticipano l’arrivo della primavera. Un’idea è quella delle unghie nude o rosa, con sopra applicati disegni floreali. Ombré Nail: è la nail art del momento che prevede l’applicazione e la sfumatura di due colori, solitamente complementari, sulla stessa unghia, dal più chiaro al più scuro o viceversa. Se non volete le classiche unghie monocolore, ecco che l’ombré nail è la scelta che fa per voi.

è la nail art del momento che prevede l’applicazione e la sfumatura di due colori, solitamente complementari, sulla stessa unghia, dal più chiaro al più scuro o viceversa. Se non volete le classiche unghie monocolore, ecco che l’ombré nail è la scelta che fa per voi. Glazed Donut Nail: un’altra tendenza manicure del momento, sono unghie luminose e iridescenti, ispirate alla glassa che ricopre le ciambelle. Insomma una manicure che di certo non può passare inosservata!

un’altra tendenza manicure del momento, sono unghie luminose e iridescenti, ispirate alla glassa che ricopre le ciambelle. Insomma una manicure che di certo non può passare inosservata! Unghie bianche: infine le intramontabili unghie bianche, eleganti e femminili non passano mai di moda e sono perfette per questo mese invernale, a ricordare il colore della neve e dell’inverno.

Queste sono quindi alcune idee di nail art per febbraio 2024. E voi, quale preferite?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Inverno 2024, le unghie perfette sono quelle color cioccolato

Olio per cuticole, a cosa serve e i suoi benefici: 5 motivi per utilizzarlo