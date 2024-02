Tendenze unghie: le migliori del 2024

Il nuovo anno è ricco di tante novità e trend da cui lasciarsi ispirare per apparire al passo coi tempi. Per quanto riguarda il make up, ci sono importanti novità. Infatti, le tendenze unghie si arricchiscono di nuovi colori, accessori, ma anche stili che possono accontentare i gusti di ogni donna. Vediamo su quali puntare per l’occasione.

Tendenze unghie

Il nuovo anno porta con sé anche tante tendenze e trend, non solo per quanto riguarda l’abbigliamento e l’outfit, ma anche il make up. Le tendenze unghie rientrano perfettamente in questa categoria pronte a stupire e a mostrare il meglio proprio come vogliono le influencer e le esperte in questo settore di bellezza e non solo.

Le unghie per il nuovo anno si ispirano a un look particolarmente sovversivo e diverso dal solito. Nel nuovo anno si mette da parte lo stile classico delle unghie passando a qualcosa di particolare in grado anche di rivoluzionare la French manicure che tanto piace. I cambiamenti in questo settore saranno piccoli, ma impercettibili.

Le tendenze unghie mostrano una nail art diversa con nuovi modi di esprimersi che raccontano la personalità di ognuno. Come già si comincia a vedere dalle immagini e foto postate sui social, si gioca su qualcosa di luminoso e dettagli tridimensionali. Si punta poi a colori diversi dai finish metallizzati passando per smalti perlati e charms.

Tendenze unghie: ispirazioni

Lo stile coquette che si contraddistingue per uno stile lezioso e grazioso è parte delle tendenze unghie per il nuovo anno. Si caratterizza per fiocchi e fiori, ma anche finish perlati e sfumature pastello. Sono tonalità semplici, ma anche molto moderne e in linea con il tempo che passa per dare un tocco diverso.

I fiocchi, ma anche gli stickers o le immagini tridimensionali risultano essere particolarmente amate. Le unghie, per il nuovo anno, sono proposte anche in colori e tonalità maggiormente dark, proprio per cercare di venire incontro ai soggetti femminili dall’animo scuro e tosto che vogliono mostrare la grinta anche in questo modo.

Per le tendenze unghie la french manicure è pronta a essere rivisitata con colori classici e nuovi modi e stili. Ci sono infatti ricostruzioni in gel che risultano essere più piene e accese, ma anche decorazioni geometriche che appaiono sottili. Una delle tendenze è la floating french dove la linea di colore attraversa l’unghia a metà.

Le tinte forti, tenui, ma anche profonde si mescolano così come la coniugazione di unghie blu e rosa con qualche accenno al rosso. Il degradè è un effetto particolarmente apprezzato soprattutto per le tonalità del beige e del marrone. Si punta poi anche a charms e gioielli, ma anche a linee particolarmente sottili che accentuano ancora di più l’unghia.

Tendenze unghie Amazon

Per migliorare l’aspetto della nail art, è bene dare un’occhiata alle promozioni e offerte di questo settore. Basta visualizzare la foto per i dettagli del prodotto. Per le tendenze unghie del 2024, vediamo alcune delle tre migliori proposte e colori su cui puntare, come suggerito dalle consumatrici.

1)Clara Colors Jelly set

Un set di 1 smalti dalla texture trasparente con finitura in vetro colorato nelle tonalità del beige, rosa, marrone, viola e rosso. Un gel per unghie semi trasparente da combinare con altre decorazioni o paillettes con diversi stili di nail art. Molto facile da applicare.

2)Kalolary 12 colore 3D nail art pen

Una penna per nail art in 12 colori diversi: giallo, verde, nero, bianco per creare diverse decorazioni delle proprie unghie. Basta agitare bene il pennarello prima dell’uso. Si possono creare varie decorazioni: punti, linee, fiori e molto altro. Si consiglia di usarle con smalto per unghie.

3)48 strass per unghie lucidi 3d

Sono un kit di diversi strass e decorazioni che permettono di decorare le unghie come si desidera. Sono decorati con diamanti artificiali e perle con superfici delicate. Molto lucenti e luminose. Sono decorazioni con lettere, cuori, ecc. Molto facili da applicare sull’unghia.

Tra le tendenze unghie del 2024, anche i consigli delle celebrità dei Golden Globe per una nail art di successo.