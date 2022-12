Unghie fragili: come rinforzarle in modo naturale

Le mani sono una parte importante della bellezza di un soggetto. Le unghie, a causa di alcuni fattori, possono sfaldarsi e rompersi, soprattutto se molto fragili. Per prendersi cura delle unghie fragili e rinforzarle in modo giusto, ci sono alcuni prodotti e rimedi naturali che si consigliano nei seguenti paragrafi.

Unghie fragili

Sono dovute ad alcune alterazioni della struttura e della forma che portano a perdere di elasticità e quindi a rompersi. Sono alcuni dei sintomi che colpiscono le unghie fragili che, non supportate e sostenute con metodi adeguati e la giusta cura, rischiano di spezzarsi e quindi di rompersi. Solitamente dipende da una serie di motivi.

All’origine ci sono errori dovuti ad alcune carenze, magari in ambito nutrizionale e ad abitudini alimentari errate.

Le diete drastiche e consumare determinati alimenti porta a una carenza delle vitamina A, E, C e B6, ma anche di alcuni minerali che sono importanti per renderle forti come il selenio, lo zinco, compreso il rame, il fosforo, ecc.

Si tratta di un fattore transitorio che porta le unghie a essere fragili e indebolirsi che dipende da alcuni motivi, come la predisposizione. Proprio come i capelli e la pelle, anche le unghie possono essere particolarmente delicate e quindi maggiormente suscettibili a sfaldarsi e rompersi.

Possono apparire fragili anche per la micosi delle unghie oppure ci sono soggetti che tendono a mangiarsi le unghie.

Esattamente come i capelli e la pelle, le unghie fragili necessitano della massima cura e in commercio sono diversi i consigli e metodi da applicare che aiutano a rinforzarle e renderle più forti e, quindi, maggiormente attraenti e belle da vedere. Alcuni trattamenti come la ricostruzione in gel o anche l’uso di detergenti aggressivi rischiano di indebolirle.

Unghie fragili: consigli

Ci sono dei trattamenti e metodi per unghie fragili da applicare per renderle più forti. Dal momento che, come abbiamo detto, una delle cause può essere dovuta a delle carenze nutrizionali, cominciare a seguire una alimentazione sana ed equilibrata permette sicuramente di prendersene cura nel modo migliore possibile.

Quindi, consumare cibi ricchi di vitamine, aminoacidi e altri nutrienti come sali minerali non solo fa bene all’organismo, ma permette anche di migliorare la salute e il benessere delle unghie. In commercio si trovano integratori alimentari e anche rimedi naturali che hanno proprio il compito di rinforzare le unghie fragili.

Si consiglia poi di evitare l’uso di alcuni solventi e anche non sottoporsi spesso a trattamenti come le unghie finte o ricostruzioni in gel che sono deleterie. Nel caso si dovesse lavare i piatti o usare prodotti che contengano sostanze o componenti aggressivi, è sempre utile indossare dei guanti per proteggere le unghie e i capelli.

Ci sono poi integratori alimentari a base di equiseto, una pianta dalle proprietà rimineralizzanti molto utile in caso di unghie fragili poiché dona i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno. Si possono anche effettuare dei massaggi e impacchi a base di elementi naturali come olio di oliva o di ricino e succo di limone da applicare la sera sulla punta delle dita.

Unghie fragili: prodotti Amazon

Per trovare prodotti che siano in offerta e in promozione, il sito di Amazon offre diversi articoli per soddisfare le esigenze di ognuno. Cliccando sulla foto si trovano varie promozioni. La classifica stila i tre migliori prodotti che rinforzano le unghie fragili scelti tra i più adatti dai consumatori con la descrizione di ogni prodotto.

1)Herome Olio rinforzante unghie

Un olio molto forte e potente che ripara le unghie che sono danneggiate e fragili. Un prodotto a base di olio di mandorle che cura e idrata le unghie, essendo ricco di minerali e vitamine. Un siero che migliora la struttura delle unghie, facilissimo da applicare grazie all’applicatore.

2)Colours of life capelli unghie pelle

Un integratore alimentare in 60 compresse a base di nutrienti quali minerali come lo zinco e vitamine che si prende cura sia delle unghie, ma anche dei capelli e della pelle. Ha ottimi effetti e azione sinergica su questi tre aspetti. Un prodotto privo di glutine da assumere due volte al giorno.

3)Rinforzante per unghie

Un prodotto che permette di idratare sia le unghie le cuticole per dare all’unghia un aspetto sano e curato. Indurisce le unghie migliorandone la resilienza. Stimola la ricrescita dell’unghia assorbendosi rapidamente. Basta usare il pennello per spazzolare il contorno dell’unghia dall’interno verso l’esterno, compreso anche le cuticole.

