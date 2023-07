Le silver nails con nuance metallizzate entrano a fare parte delle unghie in tendenza per l'estate 2023: stili diversi e risultato sempre top

L’estate 2023 porta con sé nuove tendenze e nuovi spunti di bellezza a cui ispirarsi. Tra questi le unghie occupano una posizione importantissima: avere le mani curate e una manicure impeccabile conferiscono all’immagine un tocco di classe in più. Ecco che allora la stagione estiva 2023 accoglie a braccia aperte le silver nails, con nuance obbligatoriamente metallizzate.

Unghie estive 2023, tra le tendenze spiccano le silver nails e nuance metallizzate

Conosciute anche come chroma nails, le unghie con nuance metallizzate hanno fatto breccia nel cuore della maggior parte del mondo. Perfette per l’estate 2023, le silver nails hanno scavalcato la french manicure (da sempre un grande evergreen) per aggiudicarsi il primo posto delle tendenze unghie per la bella stagione.

Quando si parla di chroma nails o silver nails, si parla di unghie dalle tonalità argentee e dagli effetti metallizzati ultra cool. Su TikTok il trend è esploso nel giro di pochissimo tempo e tra le manicure più gettonate ci sono quelle a effetto tridimensionale, con creazioni artistiche originali e anche piuttosto audaci. Scegliere le silver nails significa scegliere personalità e spingersi oltre i classici colori e le classiche manicure cult per eccellenza.

Sbizzarrirsi è molto divertente, ma soprattutto semplice: in base ai propri gusti e alla propria visione di stile, le silver nails con nuance metallizzate riescono ad adattarsi a ogni richiesta e possono davvero dare vita a qualcosa di unico nel suo genere. Attraverso quella palette cromatica, infatti, si riescono a realizzare numerosi stili differenti, tutti facenti parte di una grande tendenza. Vi piace l’idea della french manicure ma volete qualcosa di più iconico? Puntate su una manicure metal french: la base dell’unghia rimane nuda, ma la punta si tinge di sfumature metallizzate e dettagli silver. Ben accette anche eventuali applicazioni e brillantini, ma solo se vi piace la luce.

Ancora più silver è la silver french. Lo dice il nome stesso: scegliete per la vostra estate 2023 una french argentata ma dal tocco metallizzato. Scegliete una nuance piena di argento brillante. L’effetto sarà bold e super luminoso e la tendenza la vostra migliore amica.

Se poi volete proprio “esagerare”, che ne dite di scegliere le unghie a effetto camaleonte? Si tratta di una manicure sempre in stile silver nails, ma la particolarità sta tutta nei giochi di nuance metallizzate, cioè? Il colore delle vostre unghie cambierà in base alla luce e il risultato cangiante conquisterà tutti nel giro di poco.

Le possibili manicure con le silver nails sono numerosissime: giocate con le nuance metallizzate, puntate su decorazioni particolari, scegliete gli effetti tridimensionali che più si addicono alla vostra persona. La tendenza sarà sempre dalla vostra parte.

Unghie estive 2023, tra le tendenze spiccano le silver nails e nuance metallizzate: a chi stanno bene?

Le silver nails con nuance metallizzate stanno bene su tutti. Non è necessario avere le unghie lunghissime per ottenere un bell’effetto finale, anzi. Lo stile di tale manicure si adatta perfettamente a ogni tipologia di unghia, anche quella un po’ più corta. L’importante è realizzare una buona manicure di base e una buona pulizia dalle cuticole, in modo tale che lo spazio per l’applicazione dello smalto risulti più ampio e lineare.

La tendenza per l’estate 2023 è ufficialmente cominciata.