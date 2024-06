Scegliere il colore delle unghie può essere divertente ma a volte difficile, visto che per ogni stagione c’è un ampio ventaglio di opzioni disponibili, non solo come colore, ma come stile e peculiarità. Se è vero che da Nord a Sud l’estate stenta ad arrivare, la voglia della bella stagione cresce dentro ogni donna, ed è per questo che, indipendentemente dal meteo, è il momento in cui tutte si interrogano su come farsi le unghie per questo giugno 2024.

La scelta non è da poco, visto che quelle unghie, nella maggior parte dei casi, ci accompagneranno per almeno 3 settimane e che di solito parliamo non solo delle mani, ma anche dei piedi.

Come scegliere il colore perfetto per le tue unghie?

Come trovare il colore perfetto? Se è vero che ognuno ha i suoi gusti, è sicuramente una realtà che non tutti i colori stanno bene a tutte. Per questo ci sono alcune considerazioni da fare quando si seleziona la gamma cromatica dello smalto. Innanzitutto è consigliabile considerare il tono di pelle. Una pelle chiara sarà valorizzata dai colori pastello, dai toni rosa, pesca, ma anche dal rosso classico che funziona sempre bene. Anche i colori più audaci come il blu e il verde però possono creare un bel contrasto.

Chi ha una pelle media, potrebbe trovare i suoi must have nei toni caldi: come il corallo, il bronzo e il rosso aranciato. Valide alternative sono anche colori vibranti come il turchese e il magenta. Le pelli scure, anche in estate, avranno il via libera per osare colori intensi e ricchi come il bordeaux, il viola scuro, il blu navy. A chi ha un’abbronzatura invidiabile i metalli dorati o il bronzo faranno risaltare le unghie magnificamente.

Quando si sceglie il colore delle unghie è importante sempre tenere conto se si hanno in calendario eventi speciali che richiedono un particolare dress code: per i matrimoni (spesso proprio durante i mesi estivi) i toni nude e pastello sono sicuramente quelli più consigliabili. Se in programma avete però qualche party stravagante, prendete in considerazione la possibilità di utilizzare glitter, neon o colori vivacissimi.

Tre tendenze per l’estate 2024

Prima di elencare i tre colori e stili di tendenza per la prossima estate, ricordiamo che l’importante è che le unghie siano ben fatte e che per le stesse vengano utilizzati colori sicuri oltre che belli e duraturi. Per questo sia che vi curiate voi in prima persona delle vostre unghie, sia che vi rivolgiate a una professionista, è bene che i prodotti siano di qualità come i colori per unghie proposti da Musa Nails.

Quali sono le tendenze per l’estate 2024?

Per l’estate 2024 le tendenze in fatto di unghie dettano trend innovativi e vibranti che riflettono l’energia e la vitalità della stagione estiva. In pole position ci sono sicuramente i colori pastello. In particolare il lilla, il menta, il pesca e l’azzurro polvere. Le tonalità pastello sono fresche e sofisticate, perfette per un look estivo leggero e romantico; ma anche per stupire in look ben più grintosi. Per chi ritiene che una semplice unghia pastello sia troppo poco, ecco la seconda tendenza della stagione: le unghie multicolore. Le unghie dipinte con colori diversi su ogni dito o con combinazioni di colori vibranti sono molto popolari e permettono di esprimere creatività e personalità in migliaia e migliaia di combinazioni differenti. Il colore può essere uniforme sull’unghia o sfumato, per un baby boomer arcobaleno o, ancora, in una versione perlata iridescente che cambia riflessi in base alla luce.

Ultima tendenza del nostro elenco, ma non per importanza, la nail art con colori molto contrastati fra loro. I design di moda sono geometrici e lineari (strisce, quadrati e triangoli) o richiamanti motivi ispirati alla natura (fiori, foglie). Colori molto differenti e abbinamenti inaspettati, offrono un look moderno e accattivante.