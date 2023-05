Le unghie in tendenza per l’estate 2023 vedono le tonalità pastello guadagnare popolarità e prolungare un trend che era esploso durante la primavera. Durante la bella stagione ci saranno tantissime sfumature di colore, dalle più intense alle più delicate.

Unghie estate 2023: quali sono i colori più gettonati? Le idee da copiare

Le tendenze unghie per l’estate 2023 vedono le tonalità pastello guadagnare sempre più popolarità, come un prolungamento dei trend primaverili. Per le prossime vacanze non si vedranno più solo manicure vivaci e intense ma anche sfumature più delicate ed eleganti. Tra i colori più gettonati troviamo il rosa, l’azzurro e il lilla, ma assume maggiore importanza anche la forma delle unghie. La scelta del colore della manicure è sicuramente un elemento di fondamentale importanza per tutte le donne che prestano attenzione ai trend. Quest’anno si stanno diffondendo moltissime idee estive originali, soprattutto tra le influencer e le celebrità. Tra le soluzioni più amate troviamo quelle pastello o nude, ma anche gel a ballerina, dall’aspetto più sofisticato ed elegante. Un’altra idea molto amata è la Swirl Manicure, per chi desidera un look creativo. Per le unghie estive generalmente si scelgono colori vivaci e sgargianti, in grado di donare un tocco di allegria e vitalità alla propria immagine. In realtà, però, le tendenze sono sempre in evoluzione, per questo cambiano continuamente.

Unghie estate 2023: le tendenze e le idee a cui ispirarsi

L’aspetto delle unghie è importante per definire il proprio stile personale e richiede molta cura e attenzione. Tra le tendenze del momento spiccano le unghie estive semplici, dall’aspetto ordinato e pulito, come le unghie bianco latte, che rappresentano una scelta raffinata e sofisticata. L’idea delle unghie estive bianche richiede una certa cura, per evitare scolorimenti o macchie. Per mantenere in perfetto stato è importante usare prodotti di alta qualità e seguire una corretta routine di igiene. Per arricchire la propria immagine, personalizzare il proprio look ed essere creativi e originali, si scelgono anche le unghie pastello o colori più vivaci. Le unghie estive gel pastello sono luminose e durature e donano un aspetto curato e sofisticato. Il gel per l’estate è adatto alle colorazioni pastello perché dona lucentezza. Le tonalità più amate sono l’azzurro, il rosa e il lilla, ma si possono anche alternare, per un effetto più originale. Inoltre, si possono aggiungere elementi decorativi, come glitter o strass.

Tra i trend visti in passerella, ci sono anche le unghie estive French, un classico eterno che rappresenta sempre eleganza. Il look per chi desidera un tocco di stile inimitabile per le proprie mani. Per la bella stagione possono essere personalizzate con un po’ di creatività in più, aggiungendo del colore. Sta spopolando la Vanilla French Manicure, una variante della French tradizionale che prevede il color crema invece del bianco puro. Tornano di moda anche le unghie estive corte, una scelta sempre più diffusa per le donna che vogliono un look naturale. Si possono scegliere tonalità luminose e vibranti, come l’arancione, il rosa o il verde, oppure si può scegliere una manicure a pois o con altri disegni, per essere più originali. Non mancheranno le classiche unghie estive rosse, che esaltano la cura delle mani.