L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 21 al 27 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale

L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

Venere è sempre nel segno zodiacale della Bilancia, ancora tante notizie positive in amore per tutti i segni di Aria. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 21 al 27 ottobre 2024 per ogni segno zodiacale.

Ariete : questa settimana avrete Marte dalla vostra parte, che vi regalerà tanta energia in più e voglia di fare. Sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno, mentre sul piano sentimentale sarà una settimana piena di passione.

: questa settimana avrete Marte dalla vostra parte, che vi regalerà tanta energia in più e voglia di fare. Sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno, mentre sul piano sentimentale sarà una settimana piena di passione. Toro : ottima settimana dal punto di vista lavorativo, promozioni o nuove collaborazioni in vista per molti di voi! In amore settimana così così, possibili litigi a causa della gelosia.

: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, promozioni o nuove collaborazioni in vista per molti di voi! In amore settimana così così, possibili litigi a causa della gelosia. Gemelli : super settimana sentimentalmente parlando soprattutto per i single che potranno finalmente incontrare una persona molto speciale. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo che però risolverete con successo.

: super settimana sentimentalmente parlando soprattutto per i single che potranno finalmente incontrare una persona molto speciale. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo che però risolverete con successo. Cancro : settimana importante per la vostra crescita personale, sentirete il bisogno di stare un pò soli con voi stessi e riflettere su quelle che sono le vostre priorità.

: settimana importante per la vostra crescita personale, sentirete il bisogno di stare un pò soli con voi stessi e riflettere su quelle che sono le vostre priorità. Leone : settimana all’insegna della passione e del romanticismo! Alcuni di voi saranno anche pronti per il grande passo. Sul lavoro settimana positiva senza troppi intoppi.

: settimana all’insegna della passione e del romanticismo! Alcuni di voi saranno anche pronti per il grande passo. Sul lavoro settimana positiva senza troppi intoppi. Vergine : settimana così così, gli imprevisti potrebbero infatti essere all’ordine del giorno, soprattutto sul lavoro. Sarete anche molto nervosi, cercate però di non scaricare la vostra rabbia su chi avete accanto.

: settimana così così, gli imprevisti potrebbero infatti essere all’ordine del giorno, soprattutto sul lavoro. Sarete anche molto nervosi, cercate però di non scaricare la vostra rabbia su chi avete accanto. Bilancia : grazie a Venere sarà una super settimana dal punti di vista sentimentale. E’ ora di andare a convivere? Sul lavoro qualche imprevisto di troppo.

: grazie a Venere sarà una super settimana dal punti di vista sentimentale. E’ ora di andare a convivere? Sul lavoro qualche imprevisto di troppo. Scorpione : settimana molto positiva sul lavoro, potreste infatti ricevere delle proposte davvero molto interessati. In amore settimana di alti e bassi, per i single però possibili nuovi incontri.

: settimana molto positiva sul lavoro, potreste infatti ricevere delle proposte davvero molto interessati. In amore settimana di alti e bassi, per i single però possibili nuovi incontri. Sagittario : che bella settimana! In amore le cose vanno a gonfie vele, il vostro rapporto di coppia si consoliderà ancora di più. Sul lavoro settimana positiva, occhio però a possibili discussioni con i colleghi.

: che bella settimana! In amore le cose vanno a gonfie vele, il vostro rapporto di coppia si consoliderà ancora di più. Sul lavoro settimana positiva, occhio però a possibili discussioni con i colleghi. Capricorno: settimana no, soprattutto sul lavoro dove gli imprevisti potrebbero davvero essere all’ordine del giorno. In amore le cose vanno un pochino meglio ma la gelosia potrebbe creare malumori nella coppia.

settimana no, soprattutto sul lavoro dove gli imprevisti potrebbero davvero essere all’ordine del giorno. In amore le cose vanno un pochino meglio ma la gelosia potrebbe creare malumori nella coppia. Acquario : avete bisogno di riposo e di passare più tempo in famiglia. Sarà una settimana all’insegna della stanchezza, sarete scarichi di energie e ciò inciderà sul vostro umore.

: avete bisogno di riposo e di passare più tempo in famiglia. Sarà una settimana all’insegna della stanchezza, sarete scarichi di energie e ciò inciderà sul vostro umore. Pesci: settimana tranquilla e positiva nel complesso, in amore tutto procede nella norma, mentre sul lavoro a parte qualche piccolo imprevisto sarà una settimana piuttosto tranquilla.

L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati nella settimana dal 21 al 27 ottobre 2024 sono Leone, Bilancia e Sagittario. Quelli meno fortunati sono Vergine, Capricorno e Acquario.