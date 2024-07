Chi è l’agente immobiliare Ida Di Filippo di “Casa a prima vista”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ida Di Filippo, chi è: età, altezza dell’agente immobiliare di “Casa a prima vista”

Ida Di Filippo è una degli agenti immobiliare del programma tv in onda su Real Time “Casa a prima vista“. Ida è nata nel 1982 a Siano, vicino a Salerno, ha quindi 42 anni ed è alta un metro e settantadue centimetri. Quando viveva ancora in Campania, ha aperto un negozio di bigiotteria assieme a sua sorella, per poi decidere di trasferirsi a Milano e iniziare la carriera come agente immobiliare. Nel corso di una intervista a Immobiliare.it, Ida Di Filippo ha risposto al perché ha deciso di diventare agente immobiliare. Ecco cosa ha risposto: “ho scelto questo lavoro perché non ci si annoia mai. Ogni vendita è come se fosse una nuova esperienza e lascia sempre qualcosa di diverso. Il consiglio che mi sento di dare a chi vuole intraprendere la carriera di agente immobiliare è quello di nutrire la passione per il proprio lavoro perché solo in questo modo arriveranno grandi risultati.” Se volete saperne di più su Ida Di Filippo la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 200mila follower.

Ida Di Filippo, chi é: fidanzato

Ida Di Filippo è quindi una agente immobiliare di 42 anni, che vive a Milano ma originaria della Campania. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ida è fidanzata con l’infermiere Pietro Albano, che ha 8 anni in meno di lei. Il suo trasferimento a Milano è infatti stato per amore. Ecco cosa ha detto in merito l’agente immobiliare: “è stato il primo vero bivio della mia vita, stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano”. La coppia sta insieme ormai da tanti anni, ovvero dal 2013, e le cose sembrano andare molto bene.

Ida Di Filippo, chi è: l’esperienza a “Casa a prima vista”

Ida Di Filippo è una degli agenti immobiliari del seguitissimo programma su Real Time “Casa a prima vista“. Ida lavora su Milano, assieme agli altri due agenti immobiliari Mariana d’Amico e Gianluca Torre. Ognuno di loro deve trovare la casa dei sogni ai propri clienti. Ida Di Filippo si era iscritta ai casting per il programma su consiglio di un’amica e, quando poi è stata presa, ha dichiarato che non se lo aspettava. Solare e spontanea è una degli agenti immobiliari più apprezzati sia dal pubblico che dai colleghi all’interno del programma televisivo. Sempre nel corso dell’intervista su Immobiliare.it, le è stato chiesto quali sono le tre regole d’oro che si sente di condividere con chi sta cercando caso. Ecco cosa ha detto Ida Di Filippo in proposito: “più che tre regole d’oro voglio lasciare a chi cerca casa tre parole chiave da tenere assolutamente a mente: esposizione, luminosità, zona”. Insomma, tre parole da tenere ben a mente se state appunto cercando la casa dei vostri sogni!