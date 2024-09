I fiori in tessuto sono il trend dell’autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Fiori in tessuto, il trend dell’autunno 2024

Gli abbiamo visti sulle ultime passerelle delle varie Fashion Week, i fiori in tessuto si apprestano a essere il trend dell’autunno 2024. Ecco quindi che mettere dei fiori in tessuto su vestiti, gonne, magliette, top è la scelta per essere super cool, ma va benissimo applicarli anche ad esempio sui choker o direttamente sui capelli. I fiori sono da sempre simbolo di femminilità, eleganza e romanticismo e in questo autunno 2024 è tempo di essere più romantiche che mai! I fiori in stoffa saranno quindi gli assoluti protagonisti di questa stagione fredda!

Fiori in tessuto: la loro storia nel mondo della moda

Come abbiamo appena visto, i protagonisti dell’autunno 2024 saranno i fiori in tessuto, da applicare su vestiti, magliette, gonne o direttamente su gioielli e capelli. In realtà i fiori in tessuto hanno fatto il loro ingresso nel mondo della moda tempo addietro, ben 1.500 anni fa. Eravamo nell’Antico Oriente quando le donne cinesi del Palazzo Imperiale erano solite adornare i propri capelli con fiori sintetici. Da lì questa moda è stata importata nel resto del mondo, fino ad arrivare a applicare i fiori in tessuto anche sui capi di abbigliamento. Non si può dimenticare, nel 1913, Coco Chanel con indosso un tailleur in jersey con una camelia bianca come decorazione. Il fiore noto come la “rosa giapponese” divenne poi simbolo della Maison francese e ispirò anche le altre case di moda a realizzare fiori tridimensionali per dare quel tocco di romanticismo in più alle loro collezioni. Da semplici oggetti i fiori in tessuto si sono trasformati nel tempo in qualcosa in grado di dare quel tocco romantico in più ai vari look.

Fiori in tessuto protagonisti delle passerelle

I fiori in tessuto sono protagonisti sulle varie passerelle, i fiori in stoffa sono infatti spesso scelti da Valentino, Fendi e Viktor & Rolf, ma è un trend che ci prepariamo a vedere anche nei prossimi mesi. I vestiti a stampa floreale sono effettivamente di tendenza da diversi anni, in estate e in primavera sono la scelta preferita da tante di noi, guai a non avere un capo a stampa floreale nel proprio armadio. Vestiti, magliette, costumi da bagno, il flower power si fa sentire un pò ovunque. Quindi non c’è troppo da stupirsi del fatto che i fiori in tessuti tridimensionali stanno iniziando a spopolare, e non solo nel mondo dell’haute couture. I ricami di fiori o foglie sono perfetti per arricchire un abito, o per dare nuova vita a un capo che non mettiamo più. A volte basta davvero poco per rendere un capo vecchio nuovo. Quel che è certo è che indossare un fiore in tessuto ci donerà un aspetto super romantico e femminile e che di certo non può passare inosservato.

E voi, siete pronte a seguire questa nuova tendenza?