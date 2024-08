Su TikTok sta spopolando un nuovo trend, ovvero il demure. Ma, di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Demure, che cos’è il nuovo trend di TikTok

Dopo la brat summer, ecco che sta spopolando su TikTok un nuovo trend, ovvero il demure. Il video diventato virale che ha dato il via alla nuova tendenza, seguitissima della Gen Z recita “very demure, very mindful”, ed è stato realizzato da Jools Lebron, una content creators americana che ha descritto come si è vestita e come si è truccata per andare a lavorare. Ma, cosa significa il temine demure? Letteralmente significa pudico/a, mentre mindful significa essere presenti e responsabili delle proprie azionei Quindi, in poche parole, essere demure significa essere modesti, senza ostentazioni. Sui social tanti utenti, soprattutto della Gen Z, mostrano spesso come si vestono, ovvero in maniera poco vistosa, in pieno stile demure. Essere demure significa anche essere riservati, cosa che accumuna tanti della Gen Z, una generazione che si allontana molto ad esempio dai Millenials, quelli della Gen Z sono infatti una generazione più modesta, riservata e meno incline ad esempio all’alcool e al sesso.

Demure: il trend TikTok adatto per il guardaroba d’autunno

Come abbiamo visto, dopo la brat summer è ora del demure fall. Essere demure significa essere poco appariscenti, addio quindi agli outfit ribelli tipici dello stile brat. Ma, come vestirsi quindi per essere demure? Cosa dobbiamo avere nel nostro guardaroba per l’autunno? Vediamolo adesso insieme:

Cardigan: è il capo must have per essere demure. Ci riferiamo però ai cardigan sobri, crema, tina unita e in colori pastello. Niente cardigan con stampe o cardigan in colori accesi. Come detto, per essere demure bisogna essere poco appariscenti e modesti. Perfetto quindi un cardigan ad esempio color crema da abbinare a un paio di pantaloni.

è il capo must have per essere demure. Ci riferiamo però ai cardigan sobri, crema, tina unita e in colori pastello. Niente cardigan con stampe o cardigan in colori accesi. Come detto, per essere demure bisogna essere poco appariscenti e modesti. Perfetto quindi un cardigan ad esempio color crema da abbinare a un paio di pantaloni. Pantaloni formali: i pantaloni per essere demure devono essere lunghi e formali e in tinta unita. Se avete bisogno della cintura, essa deve essere sottile e nera, senza loghi o simboli appariscenti.

i pantaloni per essere demure devono essere lunghi e formali e in tinta unita. Se avete bisogno della cintura, essa deve essere sottile e nera, senza loghi o simboli appariscenti. Fiocchetti: per quanto riguarda i dettagli, per essere demure via libera ai fiocchetti.

Un esempio di donna demure è Fran Descher, ovvero la protagonista della serie tv degli anni Novanta “La Tata”, interpretata da Francesca Cacace. Quindi se volete vedere come ci si veste per essere demure, vi basta andare a vedere qualche puntata di questa serie televisiva!

Demure: e il make up?

Oltre al guardaroba, diamo un occhio anche a come ci si deve truccare per essere demure. Anche qui, ovviamente, bisogna essere poco appariscenti, quindi via libera a una base che risulti il più naturale possibile. Blush e ombretto non possono mancare ma, in nuance naturali. Niente colori accesi, niente colori troppo scuri. Va bene però l’ombretto che riprende il colore dei propri occhi. L’eyeliner si può usare ma senza esagerare, via libera a linee sottili e allungate. Per la scelta del rossetto, puntare sempre su tonalità naturali. Come detto, l’importante, per essere demure, è non essere troppo appariscenti.