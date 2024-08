Chi sono le Brat Girl? Qual è il significato del trend dell’estate 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Brat Girl: il significato di un’estetica e uno stile di vita

Sfacciate, trasgressive, indipendenti e irregolari. Charli XCX ha lanciato una nuova tendenza che sta spopolando tra le giovanissime, le Brat Girl. “Brat” è il titolo dell’ultimo album di Charli XCX e il termine significa monella, mocciosa, ragazzina viziata. Le brat girls sono quindi in opposizione ad esempio a Taylor Swift, con la sue estetica a paillettes rosa e rossetto rosso. Charli XCX è stata colei a lanciare questa nuova tendenza, ponendo l’accento sull’essere brat, ovvero forti, sicure di noi, trasgressive, audaci. Basta quindi con la perfezione, con i cuoricini e le buone maniere. La tendenza delle brat girl spinge quindi a rompere gli schemi della bellezza tradizionale, promuovendo invece una immagine di se stessi sicura e autoironica. Brat quindi non è solamente un nuovo stile ma uno stato d’animo basato sulla ribellione.

Brat Girl: tutto sul trend dell’estate 2024

Come abbiamo appena visto, la tendenza delle brat girl sta prendendo sempre più piede tra le giovanissime. Lanciato da Charli XCX, questo trend è sempre più seguito. Ma, come ci i vestono le brat girls? Come si truccano? Scopriamolo insieme. Per quanto riguarda l’outfit, via libera a pantaloni a vita bassa, minigonne e canotte bianche senza reggiseno. Immancabile il cappellino Von Dutch e gli occhiali da sole. Per i colori, il verde slime è quello che va per la maggiore per indicare la ribellione. Per quanto invece riguarda il make up:

Ombretti metallizzati: con l’aggiunta di glitter e brillantini sono perfetti per esprimere creatività e audacia.

con l’aggiunta di glitter e brillantini sono perfetti per esprimere creatività e audacia. Cat eye: gli occhi felini sono quelli perfetti per essere una vera brat girl.

gli occhi felini sono quelli perfetti per essere una vera brat girl. Lipgloss: devono essere extra lucidi nelle tonalità che vanno dal nude al rosa shocking.

Infine veniamo all’acconciatura. Essa deve essere esuberante, sì ad esempio a ciocche colorate e alle extension temporanee. Treccine e code alte di cavallo con fiocchi super colorati sono il top.

Brat Girl Summer: è finita l’era Barbie?

Con la nuova tendenza che sta letteralmente spopolando tra le giovanissime si sta mettendo la parola fine all’era Barbie. Dopo l’uscita del film con protagonista Margot Robbie, la perfezione era vista come l’obiettivo da raggiungere, oggi, e per fortuna, non è più così. Viva l’imperfezione, viva l’essere se stesse, viva l’evadere i ruoli. Charli XCX è sempre stata una brat girl, un tipo da feste e club e con un’estetica sporca e svestita. Lo stile di Charli XCX è sempre più copiato dalle giovanissime che sono sempre più brat. Si va sempre di più quindi per un estetica opposta rispetto a Barbie e al fenomeno del momento Taylor Swift. In realtà già negli anni Ottanta c’era stato il Brat Pack, ovvero un gruppo di attori anticonformisti che al cinema impersonavano personaggi incasinati, come nei film “I ragazzi della 56esima strada”, Class” e Bad Boys”. Questa estate 2024 è quindi all’insegna dello stile brat. E voi, siete anche voi delle brat girls?