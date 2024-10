Il merchandising è la nuova tendenza beauty. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Bellezza e Marketing: il fenomeno merchandising beauty

Si parla sempre più spesso di merchandising beauty che, anzi, è diventata una vera e proprio tendenza beauty. I primi a comprendere che riuscire a trasformare borse, cover per smartphone o felpe in oggetti del desiderio fosse una strategia vincente sono stati i marchi indie e i giovani, ma ecco che adesso anche i grandi brand puntano tantissimo sul merchandising beauty. Il primo marchio a puntare sul merchandise fu Glossier, ovvero il brand creato nel 2014 da Emily Weiss, che dava in omaggio ai clienti delle pochette. Questo fu lo spunto per creare poi un merchandising selezionato, con oggetti in edizione limitata che hanno portato sempre più consumatori a diventare fan del brand e a promuoverlo.

Bellezza e Marketing: la strategia dei brand

In particolare i brand indipendenti hanno cominciato a puntare sul merchandising, sia per farsi conoscere sia per riuscire a creare una community fedele al brand. Un esempio è Gisou che per la scorsa estate ha firmato un beauty case brandizzato, caratterizzato da tasche su misura per contenere il loro iconico olio. Un altro brand è Saie, ogni sui lancio infatti è accompagnato da pochette, trousse o mini bag. Anche nel nostro Paese non sono da meno. Il brand italiano EspressOh accompagna i suoi prodotti, come blush e rossetti, con alcuni accessori in limited edition. Una strategia che pare sarà seguita da tanti brand, in quando il merchandise pare proprio aver conquistato il mondo della bellezza. Ma andiamo a vedere adesso insieme alcuni degli oggetti in edizione limitata proposti da alcuni brand.

Bellezza e Marketing: i merchandising più belli

Il merchandising beauty è una tendenza sempre più popolare, destinata a crescere sempre di più. Oggi infatti molti brand puntano al creare una community di fan fedeli e, grazie appunto a vari oggetti in edizione limitata, ci stanno riuscendo. Ma vediamo adesso insieme alcune delle idee più belle dei brand:

Rhode : il marchio fondato da Hailey Bieber ha avuto un grande successo anche grazie alla strategia di marketing. Un esempio la cover per smartphone in silicone con uno scomparto per mettere il lucidalabbra Rhode. In pratica una custodia che mira sì a proteggere il cellulare, ma anche a essere unno speciale porta lipgloss, uno dei cosmetici più amati e acquistati da noi donne. Un’idea davvero geniale.

Glossier: come non parlare della felpa Glossier, prodotta su richiesta degli stessi consumatori e che ha portato alla creazione di una gamma di prodotti di abbigliamento.

come non parlare della felpa Glossier, prodotta su richiesta degli stessi consumatori e che ha portato alla creazione di una gamma di prodotti di abbigliamento. Charlotte Tilbury: il beauty case porta trucchi di Charlotte Tilbury è stato lanciato in edizione limitata ed è diventato un accessorio super glam per tutte le fan delle celebre make up artist.

Questi sono solamente alcuni esempio di merchandising, ma siamo certo che questa nuova tendenza beauty non smetterà di far parlare di sé. Vedremo cosa altro si inventeranno i vari brand!