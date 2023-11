Il mascara preferito da Deva Cassel è di Dior e adesso è in sconto a un prezzo davvero eccezionale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo mascara e su dove poterlo acquistare.

Il mascara preferito da Deva Cassel è in sconto a un prezzo eccezionale

La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva Cassel ha dichiarato ad Harper’s Bazar France durante la Settimana della moda che se c’è qualcosa in fatto di make up a cui non rinuncia mai è il mascara. Il suo preferito, che risalta appieno i suoi occhi verdi e il suo sguardo da cerbiatta, è di Dior ed è inoltre uno dei mascara più amati in assoluto. Deva Cassel lo preferisce di colore nero ma questo mascara è fantastico anche negli altri colori, blu, marrone e argento paillettato. Ma, di che mascara si tratta? Ѐ il Diorshow Iconic Overcurl che, tra l’altro, ora lo potete trovare in super offerta su Pinalli al prezzo di 36 euro! Si tratta di un mascara che incurva le ciglia al massimo e dona loro tanta lunghezza. Questo mascara è perfetto soprattutto per chi ha le ciglia dritte e non troppo lunghe. Crea un vero e proprio effetto ventaglio e dura fino a 24 ore. Ma vediamo adesso insieme tutte le caratteristiche di questo mascara che piace tanto alla figlia della Bellucci.

Mascara Diorshow Iconic Overcurl: le caratteristiche

Come abbiamo appena visto, il mascara preferito dalla figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva Cassel, è il Diorshow Iconic Overcurl, che in questo momento potete trovare in sconto su Pinalli. Questo mascara ha l’obiettivo di rendere le ciglia sempre più incurvanti, oltre a dargli tanto volume. Ma vediamo adesso insieme quali sono le caratteristiche principali di questo mascara incurvante:

Lo scovolino a banana permette di incurvare le ciglia con un solo passaggio senza difficoltà.

permette di incurvare le ciglia con un solo passaggio senza difficoltà. La formula è arricchita con il nettare di cotone al fine di ottenere, giorno dopo giorno, ciglia sempre più forti e brillanti.

al fine di ottenere, giorno dopo giorno, ciglia sempre più forti e brillanti. Le curve e i volumi sono incredibili .

. Si tratta di un mascara a lunga tenuta, dura fino a 24 ore .

. Adatto anche alle ciglia inferiori in quanto non c’è il rischio di sbavature o che coli.

in quanto non c’è il rischio di sbavature o che coli. Si può trovare di diversi colori, ovvero nero, blu, marrone e argento paillettato.

Per quanto riguarda il come applicare il mascara Diorshow Iconic Overcurl, il consiglio è quello di applicarlo in verticale, dal lato cavo, dopo di che bisogna amplificare e fissare la curva premendo lo scovolino contro la rima ciliare superiore al fine di ottenere un effetto piegaciglia. Questo mascara, infatti, è perfetto per chi desidera ingrandire lo sguardo e renderlo anche più luminoso senza dover utilizzare il piegaciglia pre applicazione. Le recensioni su questo mascara sul sito Pinalli sono tutte ottime quindi… cosa state aspettando a comprare Il Diorshow Iconic Overcurl?

