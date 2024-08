Quali sono gli sport femminili più particolari? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Sport femminili: i più particolari

Al giorno d’oggi le donne praticano anche gli sport che fino a non troppo tempo fa erano praticati solamente dagli uomini perché appunto considerati sport da “maschi”. Questi sport praticati oggi dalle donne si possono quindi definire “particolari”, proprio perché si pensava che fossero solo sport maschili. Ma, fortunatamente i tempi cambiano e oggi le donne possono fare qualsiasi sport desiderano fare. In alcuni di questi sport, ad esempio, sono state inserite delle varianti per far sì che possano essere praticati anche dalle donne. Ma, quali sono questi sport? Andiamo adesso a vederli insieme.

Sport femminili individuali: i più particolari

La parità di genere anche nello sport si sta piano piano raggiungendo. Ma vediamo adesso quali sono alcuni degli sport femminili individuali più particolari:

Bobsleigh femminile: il bob è uno sport invernale dove gli atleti effettuano discese cronometrate su una posta ghiacciata e tortuosa, a bordo di un mezzo dotato di pattini sterzanti. C’è anche la versione individuale, il monobob.

il bob è uno sport invernale dove gli atleti effettuano discese cronometrate su una posta ghiacciata e tortuosa, a bordo di un mezzo dotato di pattini sterzanti. C’è anche la versione individuale, il monobob. Pesistica femminile : un tempo erano solo gli uomini a competere alzando i pesi, oggi anche le donne praticano questa disciplina sportiva che prevede il sollevamento di pesi di diversa portata.

: un tempo erano solo gli uomini a competere alzando i pesi, oggi anche le donne praticano questa disciplina sportiva che prevede il sollevamento di pesi di diversa portata. Boxe femminile : anche la boxe era considerato uno sport prettamente maschile, invece oggi è una disciplina sportiva praticata da diverse donne.

: anche la boxe era considerato uno sport prettamente maschile, invece oggi è una disciplina sportiva praticata da diverse donne. Kitesurf femminile : così come il surf, è diventato sempre più popolare tra le donne, tanto che fin da bambine iniziano a praticare questo sport.

: così come il surf, è diventato sempre più popolare tra le donne, tanto che fin da bambine iniziano a praticare questo sport. Snowboard femminile : anche lo snowboard era considerato uno sport maschile, le donne erano più da sci. Oggi invece tante di noi scelgono proprio la tavola!

: anche lo snowboard era considerato uno sport maschile, le donne erano più da sci. Oggi invece tante di noi scelgono proprio la tavola! Skateboard femminile : ecco un altro sport individuale molto amato oggi anche dalla donne, che iniziano fin da giovanissime.

: ecco un altro sport individuale molto amato oggi anche dalla donne, che iniziano fin da giovanissime. Parkour femminile: siamo soliti vedere soprattutto i maschi saltare da un punto all’altro, ma ormai sempre più donne si stanno avvicinando a questa disciplina.

siamo soliti vedere soprattutto i maschi saltare da un punto all’altro, ma ormai sempre più donne si stanno avvicinando a questa disciplina. Arti marziali: judo, karate, taekewondo, wrestling stanno sempre più prendendo piede anche tra le donne. Tra l’altro, le donne che praticano una di queste discipline sportive risultano essere molto più sicure nella vita di tutti i giorni.

Sport femminile di squadra: i più particolari

Veniamo adesso a scoprire quello che sono gli sport femminili di squadra più particolari:

Rugby femminile : quando si pensa al rugby si pensa a uno sport prettamente maschile, invece oggi è diventato uno sport praticato anche dalle donne, in particolare negli States, nazione dove è più diffuso.

: quando si pensa al rugby si pensa a uno sport prettamente maschile, invece oggi è diventato uno sport praticato anche dalle donne, in particolare negli States, nazione dove è più diffuso. Calcio femminile : fino a non troppi anni fa una femmina che giocava a calcio era guardata “male”, oggi per fortuna non è più così e il calcio femminile sta prendendo sempre più piede, anche nel nostro Paese.

: fino a non troppi anni fa una femmina che giocava a calcio era guardata “male”, oggi per fortuna non è più così e il calcio femminile sta prendendo sempre più piede, anche nel nostro Paese. Lacrosse femminile : altro sport che veniva praticato quasi solo da maschi, oggi anche le femmine si sono appassionate a questa disciplina diffusissima in America e in Canada.

: altro sport che veniva praticato quasi solo da maschi, oggi anche le femmine si sono appassionate a questa disciplina diffusissima in America e in Canada. Canottaggio: per fare canottaggio ci vogliono tanti muscoli, perciò si pensava che fosse uno sport solo per maschietti. In realtà anche le donne sanno farsi valere in questa disciplina, cresciuta tantissimo negli ultimi anni.

Questi sono quindi alcuni degli sport femminili più particolari. E voi, ne praticate qualcuno?