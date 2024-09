A pochi giorni dalla sua uscita, il film Rebel Ridge è tra i titoli più gettonati della piattaforma streaming Netflix. Ad attirare l’attenzione del pubblico è Aaron Pierre, protagonista della pellicola. Ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Aaron Pierre: tutto quello che c’è da sapere sull’attore britannico

Classe 1994, Aaron Pierre è nato il 7 giugno a Brixton, in Gran Bretagna, da una famiglia di origini giamaicane. Cresciuto a West Croydon, il suo sogno iniziale era quello di diventare il più veloce del mondo, ispirato dal velocista olimpico Maurice Greene. Partecipando a gare scolastiche, ha affinato la sua velocità e ha imparato a mantenere la calma sotto pressione, un’abilità che si è rivelata cruciale anche nella sua carriera di attore. La sua passione per la recitazione è emersa quando si è unito al Croydon Young People’s Theatre (CRYPT) e ha successivamente conseguito il diploma alla prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) nel 2016.

Chi è Aaron Pierre: la carriera dell’attore britannico

Dopo il debutto teatrale, Aaron Pierre ha iniziato a farsi notare in produzioni televisive come The A Word e Britannia. Il vero punto di svolta è arrivato nel 2018, quando ha interpretato Cassio nella produzione di Otello al Globe Theatre di Londra. La sua performance è stata acclamata dalla critica e ha ottenuto una menzione speciale agli Ian Charleson Awards, premio prestigioso che celebra le migliori interpretazioni teatrali di giovani attori britannici. La sua carriera ha preso slancio quando il regista Barry Jenkins, colpito dalla sua intensità, lo ha scelto per il ruolo di Caesar nella serie The Underground Railroad, consolidandone la reputazione. Dopo il clamoroso successo nella serie, ha ottenuto il suo primo ruolo cinematografico di rilievo in Old, film di M. Night Shyamalan. Ed ora, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nel thriller Rebel Ridge di Jeremy Saulnier. Ma le sorprese non finiscono qui: uno dei progetti più attesi del giovane attore è il film Mufasa: Il re leone, diretto da Barry Jenkins, dove Aaron Pierre darà voce all’iconico personaggio di Mufasa. Con una carriera che spazia tra teatro, cinema e televisione, Aaron Pierre si sta affermando come una vera e propria stella di Hollywood in ascesa, dimostrando ogni volta il suo straordinario talento e la sua versatilità in ogni nuovo progetto.