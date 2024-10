Scarpe a doppio cinturino: ecco come abbinarle

Tra le tendenze scarpe dell’autunno 2024 ci sono le scarpe a doppio cinturino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarle al meglio per essere super cool e super glam.

Scarpe a doppio cinturino: la tendenza dell’autunno 2024

Oltre agli stivali, tra le scarpe di tendenza di questo autunno 2024 troviamo quelle a doppio cinturino, che siano ballerine o Mary Jane poco importa, il dettaglio must have è appunto il cinturino doppio. Le scarpe con il cinturino quasi tutte noi le abbiamo indossate da piccole, in quanto erano le scarpe d’eccezione per situazioni formali in cui serviva un dress code elegante. Oggi però queste scarpe prendono una nuova vita e diventano super cool e adatte e tante situazioni diverse. Inoltre, sono anche facilmente abbinabili! Ma prima di andare a vedere insieme qualche idea di outfit, vediamo quali sono le scarpe con doppio cinturino must have per questo autunno 2024.

Scarpe a doppio cinturino: i modelli must have per l’autunno 2024

Come abbiamo appena visto, le scarpe a doppio cinturino sono le scarpe must have dell’autunno 2024. Ma, quali sono i modelli da acquistare? Scopriamolo insieme:

Ballerine : le ballerine sono tornate prepotentemente di moda già da un pò, ma ecco che questo autunno i modelli must have sono le ballerine con doppio cinturino. Quindi, se siete soliti indossare scarpe basse, è tempo di salutare sneakers o mocassini e puntare sulle ballerine. Rigorosamente con doppio cinturino! Eleganti e comode, perfette per un look formale ma anche per uno più casual.

: le ballerine sono tornate prepotentemente di moda già da un pò, ma ecco che questo autunno i modelli must have sono le ballerine con doppio cinturino. Quindi, se siete soliti indossare scarpe basse, è tempo di salutare sneakers o mocassini e puntare sulle ballerine. Rigorosamente con doppio cinturino! Eleganti e comode, perfette per un look formale ma anche per uno più casual. Mary Jane: se invece amate i tacchi, allora dovete puntare sulle Mary Jane con doppio cinturino. Di tendenza in particolare quelle colorate, magari bordeaux che è il colore dell’autunno inverno 2024 2025. Le Mary Jane con doppio cinturino sono le scarpe perfette quindi per una serata romantica o un evento importante.

Ma vediamo adesso insieme qualche idea di outfit.

Scarpe a doppio cinturino: ecco come abbinarle

Ora che sappiamo quali sono le scarpe a doppio cinturino su cui puntare, andiamo insieme a vedere come abbinarle al meglio questo autunno 2024: