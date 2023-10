Su Prime Video è uscita la serie televisiva “Everybody loves diamonds” che racconta la storia del più grande furto di diamanti del secolo a opera di Leonardo Notarbartolo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscere meglio il Lupin italiano.

Leonardo Notarbartolo, chi è la mente del colpo del secolo al World Diamond Center di Anversa

Leonardo Notarbartolo è nato a Palermo nel 1952 e ha quindi 71 anni. Ha vissuto a Torino ed è stato definito il ladro del secolo, il Lupin palermitano. Dobbiamo tornare indietro di 20 anni, era il 2003, nella città di Anversa, in Belgio. Dopo aver affittato un ufficio nella zona fingendosi un esperto del settore e avendo perciò libero accesso alle teche del World Diamond Center, Notarbartolo è riuscito a svuotarne 123 su 160 per un bottino di circa 150 milioni di dollari in preziosi. Un’impresa mai riuscita prima che ha quasi dell’impossibile. Il caveau era infatti considerato impenetrabile. Leonardo era a capo della banda di ladri che, con accorgimenti perfino inimmaginabili per un film, come una lacca per coprire il sensore che coglie i movimenti e il calore, una telecamera al fine di riprendere il numero della combinazione e uno scudo isolante per creare un tunnel protetto dagli infrarossi, è riuscita a compiere il colpo del secolo. Ancora oggi la polizia non sa spiegare come abbiano fatto. Al rientro in Italia uno dei ladri gettò però in un campo un sacchetto con scritto “World Diamond Center, Anversa” e la fattura per un sistema di sorveglianza a nome di Leonardo Notarbartolo. Il Lupin italiano è stato condannato a 10 anni ma venne rilasciato nel 2009 per buona condotta. I diamanti non sono più stati ritrovati. Nel 2023 è uscito anche un libro edito Rizzoli su questa vicenda, dal titolo “Rubare l’impossibile“, di Peter D’Angelo.

“Everybody loves diamonds”: la serie televisiva ispirata al colpo di Anversa compiuto da Leonardo Notarbartolo

Su Amazon Prime Video oggi, 13 ottobre 2023, è uscita una nuova serie televisiva dal titolo “Everybody loves diamonds”. Questa serie racconta il furto del secolo compiuto da Leonardo Notarbartolo e la sua banda al World Diamond Center di Anversa nel 2003. La serie mescola dramma, azione e commedia all’italiana. A dirigere questa serie televisiva troviamo Gianluca Maria Tavarelli, mentre nel ruolo del protagonista, il Lupin palermitano Leonardo Notarbartolo, troviamo l’attore Kim Rossi Stuart: “ho incontrato il vero Leonardo Notarbartolo, ma no ho voluto imitarlo o fargli un calco. Da lui ho preso il candore, poi mi sono abbandonato totalmente concedendomi una certa libertà espressiva, anche fumettistica”, ha raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv. Nel cast di questa nuova serie televisiva, la cui prima stagione è composta da 8 episodi, troviamo anche altri volti noti del panorama italiano come per esempio Gianmarco Tognazzi, Anna Foglietta, Leonardo Lidi e Carlotta Antonelli. Non resta che andare su Prime Video e iniziare a vedere questa nuova serie televisiva italiana.

