Essere toniche e in forma dopo i 40 anni è possibile?

Inutile negarlo, dopo i 40 anni restare in forma e mantenersi toniche è sempre più difficile. Siamo piene di responsabilità familiari e lavorative, il che rende complicato ritagliarsi del tempo per l’attività fisica.

Inutile negarlo, dopo i 40 anni restare in forma e mantenersi toniche è sempre più difficile. Siamo piene di responsabilità familiari e lavorative, il che rende complicato ritagliarsi del tempo per l’attività fisica. Eppure, esistono tanti modi per non lasciarsi andare, che non riguardano solo il movimento! Ad esempio, una dieta bilanciata e alcuni composti dedicati all’equilibrio ormonale possono fare miracoli: prodotti come il Provimed 25 (Mesterolone), sotto stretta supervisione medica, possono essere di grande aiuto per ridare tono alla massa muscolare, anche femminile.

Mangiare sano è importante

A costo di sembrare tua madre quando eri piccola, seguire una dieta corretta è fondamentale. Purtroppo “Una mamma per amica” ci ha convinte che è possibile avere un corpo tonico come Lorelai pur mangiando tutti i giorni alla tavola calda. Ahimè non è così: per essere in forma è necessario aumentare la massa muscolare, e nulla è più efficace di una dieta bilanciata! Gli alimenti migliori in questo caso sono quelli ricchi di proteine, come pesce, pollo, legumi e uova: forniscono i nutrienti fondamentali per sostenere la crescita muscolare, insieme ai carboidrati complessi e grassi sani.

La dieta consigliata

Il recupero è una parte molto sottovalutata dell’attività fisica, ma se non svolto correttamente può portare, nei casi più gravi, anche ad infortunarsi. Per riparare quei piccoli danni ai nostri tessuti, scientificamente chiamati microlesioni, ci vengono in aiuto, come anticipato, gli alimenti ricchi di proteine.

Ora sai cosa mangiare per concludere nel modo migliore l’attività fisica. Ma che succede se il giorno dopo non si ha l’energia per iniziare un nuovo allenamento? Sicuramente manca qualcosa nella nostra dieta, e quel qualcosa potrebbero essere proprio i carboidrati complessi. No, non quei carboidrati: niente torte e pizze, parliamo di cereali, verdure, frutta e legumi. Online trovi tantissime ricette con cui sbizzarrirti per mangiare meglio senza rinunciare al gusto.

E i grassi invece? I cosiddetti grassi buoni, gli Omega-3, riducono molto l’infiammazione dopo l’allenamento. Perché allora non fare scorta di pesce e frutti di mare? Ma anche di semi, frutta secca, soia e derivati. Il tuo corpo ringrazierà!

No pain, no gain!

So che zumba e spinning probabilmente sono tra i tuoi corsi preferiti, purtroppo però, per restare in forma e aumentare la massa muscolare, bisogna fare qualche sacrificio in più. Preparati quindi a frequentare la sala pesi! Non è così male, sai? Spesso troverai persone, oltre ai personal trainer, molto disposte ad aiutarti a eseguire gli esercizi in modo corretto. Vediamo quindi quali aggiungere alla tua scheda per aumentare la massa fisica dopo i 40:

Squat e affondi : Perfetti per tonificare gambe e glutei

: Perfetti per tonificare gambe e glutei Pesi liberi : Ideali per rafforzare braccia e spalle

: Ideali per rafforzare braccia e spalle Plank: essenziali per migliorare la propria stabilità e postura

Non dimenticare di riposare adeguatamente dopo la palestra. Dormire almeno 8 ore a notte è importantissimo per consentire al corpo di rigenerarsi e di essere pronto e scattante per gli allenamenti successivi. E cosa bisogna mangiare per migliorare le proprie prestazioni ed evitare che il corpo subisca delle lesioni? Brava, gli alimenti ricchi di proteine! Stai imparando!

Equilibrio ormonale e forma fisica

Ora tocchiamo un tasto dolente: o almeno, non ancora così dolente! Manca ancora qualche anno prima di iniziare a prendere provvedimenti più mirati, ma superati i 40 anni, la diminuzione degli estrogeni e del testosterone sono purtroppo una realtà. Ecco perché è importante prestare attenzione al bilanciamento ormonale: rivolgersi a un professionista può essere utile per individuare soluzioni personalizzate, non solo per una questione di salute, ma anche estetica.

Cosa fare nel frattempo?

In caso di squilibri ormonali più gravi, esistono composti che aiutano a sostenere la crescita muscolare e il benessere generale, come il Mesterolone consigliato in precedenza: sotto stretta supervisione medica, può essere di grande aiuto infatti per ridare tono alla massa muscolare, anche femminile. Non solo migliora la tonicità del fisico, ma aiuta a ridurre anche la sensazione di affaticamento.

Si dice spesso che i 40 siano i nuovi 30! Non c’è niente di più vero, specialmente se ci si prende cura di se stesse.