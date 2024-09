Oggi il decluttering è diventata una moda, una tendenza da seguire, ma e se diventa un’ossessione? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i rischi.

Ossessione decluttering? Attenzione ai rischi

Negli ultimi anni fare decluttering è diventata una tendenza da seguire a ogni costo, basta vedere ad esempio sul popolare social di TikTok quanti sono i post con hashtag relativi proprio al fare decluttering. Sia chiaro, liberarsi di ciò che non ci serve è un’ottima cosa ma, non deve diventare un’ossessione, altrimenti una azione positiva come appunto fare decluttering può trasformarsi in qualcosa di “pericoloso”, può infatti trasformarci in maniaci del controllo, dell’ordine e della pulizia. Svuotare armadio, dispense, cassetti, mettere in ordine la casa va bene, ma solo se non ha come obiettivo la perfezione costante. Come detto prima, su TikTok spopolano video e foto che promuovono la pratica del decluttering, e che spingono a vivere una vita all’insegna del minimalismo. Pensate che a Londra si tiene anche un evento dedicato al decluttering, che si chiama “Clean and Tiny Home Show“, dedicato proprio al mantenere pulizia e ordine in casa. Quest’anno hanno partecipato ben 16.000 persone. E’ un dato davvero importante ma, come detto, bisogna stare attenti, come in tutte le cose, a come si segue questa tendenza.

Ossessione decluttering? Attenzione a non cadere nella perfezione

Come detto, la pratica del decluttering è cresciuta tantissimo negli ultimi anni e sicuramente ha i suoi grandi vantaggi e benefici. Viviamo in un epoca in cui tanti di noi hanno troppe cose, la maggior parte che non servono neppure, quindi liberarsene, donandole magari a chi ha bisogno, è sicuramente una cosa buona da fare e che può migliorare anche la nostra vita. Bisogna però fare attenzione a non far sì che diventi un’ossessione perché in questo modo alla fine avrà solo effetti negativi sulla nostra vita e sarà causa di stress e ansia. La necessità di stare al passo con questa tendenza del decluttering può infatti causare stress mentale ma anche fisico. Seguire le tendenze va bene, ma non deve essere un obbligo, non deve diventare un’ossessione, bisogna imparare a pensare con la propria testa e a fare le cose se davvero le vogliamo fare, e non per essere al passo coi tempi, non per apparire perfetti agli occhi degli altri. La perfezione non esiste e la cosa migliore che possiamo fare per noi stessi è proprio essere noi stessi, senza farci influenzare dalle tendenze o da cosa fanno gli altri, perché i pericoli, anche in una pratica che sembra solo positiva come il decluttering, sono dietro l’angolo.

Ossessione decluttering? Consigli utili

Per finire, ecco alcuni consigli per far sì che il decluttering non diventi una ossessione: