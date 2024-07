Come chiudere una relazione tossica Sei in una relazione tossica, che ti fa stare male, ma non riesci a chiuderla?

La nostra esperta Eleonora Truccero ci spiega come fare, dando alcuni consigli per riuscire a liberarsi dalla tossicità e ritrovare, piano piano, la serenità

Mastoplastica: tutto quello da sapere Avete mai pensato di operarvi al seno? Oggi parliamo di mastoplastica con il chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca: ecco tutto quello che dovete sapere se siete interessate a questo intervento!

Gaslighting: una tecnica di manipolazione psicologica Avete mai sentito parlare di “gaslighting”? Si tratta di una forma di manipolazione psicologica in cui si cerca di far dubitare la vittima della sua stessa memoria, percezione e pensieri, in modo da poter guadagnare potere.

Ecco come funziona: ce lo spiega la nostra esperta Eleonora Truccero. A voi è mai capitato di essere vittima di gaslighting?

Irregolarità cutanee: come trattarle? Come trattare le varie irregolarità cutanee? Il chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca ci spiega che si possono utilizzare sia peeling chimici che laser: ecco tutto quello da sapere

La dipendenza affettiva Dipendenza affettiva: quando l’amore diventa attaccamento eccessivo e malsano, quasi un’ossessione. Oggi la nostra esperta Eleonora Truccero ci spiega le cause, come riconoscerla e come uscirne

Rimozione tatuaggi Avete intenzione di rimuovere un tatuaggio? Il chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca vi spiega tutto quello che dovete assolutamente sapere

Perché mi cerca se non mi vuole? Perché quella persona vi cerca, anche se effettivamente non vi vuole? Analizziamo questa situazione insieme alla nostra esperta Eleonora Truccero: vi avvertiamo, la risposta potrebbe non piacervi