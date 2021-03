Tra le donne che hanno fatto parte della vita di Maurizio Gucci, figura anche la sua ultima compagna prima della morte: ecco chi è Paola Franchi. Nel film di Ridly Scott, House of Gucci, il suo personaggio sarà interpretato dall’attrice Camille Cottin.

Paola Franchi: chi è?

Paola Franchi è conosciuta principalmente per essere stata, dopo Patrizia Reggiani, la compagna di vita di Maurizio Gucci. Bionda e avvenente, prima di conoscere Gucci ha divorziato due volte e ha avuto dal secondo marito un figlio, Charly.

Paola Franchi, dopo aver seguito un percorso di studi artistici, sceglie di specializzarsi in arredamento e decorazione d’interni. Nel frattempo si diletta anche nella professione di modella per alcuni stilisti milanesi. Nel 1985, Gucci, dopo 12 anni di matrimonio lascia la moglie proprio per la Franchi, dicendole che sarebbe andato via per un breve viaggio di lavoro, ma non facendo più ritorno.

Dal 1994 i due vanno a vivere assieme, ma l’idillio dura ben poco, in quanto il 27 marzo 1995 lo stilista viene ucciso.

La vita della Franchi è costellata di tragedie: oltre all’assassinio di Gucci nel 1995, qualche anno dopo deve sopportare il suicidio del figlio sedicenne Charly Colombo. Nonostante ciò, non si è mai persa d’animo e con forza e tenacia ha continuato a vivere.

Le tragedie e il libro

Come detto, la Franchi, nonostante le tragedie che l’hanno interessata, ha reagito al dolore combattendo e compiendo azioni per aiutare gli altri. Nel 2001, per commemorare la morte del figlio Charly ha infatti fondato l’associazione L’amico Charly. Si tratta di un’organizzazione destinata ad aiutare i giovani in difficoltà attraverso una rete di esperti e psicologi. Un modo per evitare che altre giovani vite vengano stroncate da un disagio troppo grande da sopportare.

Nel 2010, l’ex modella milanese ha inoltre pubblicato un libro dal titolo “L’amore spezzato”. Per molti anni si è chiusa nel silenzio e non ha mai voluto raccontare nulla in merito alla sua vita, ma con l’uscita del libro ha dato voce a sentimenti e vicende nascoste. La Franchi racconta gli anni dell’amore con lo stilista, dalla vita internazionale nel lusso tra Portofino e Saint Tropez, alle serate milanesi. Tra i due l’amore è sincero, minacciato però dall’ingombrante presenza della ex moglie Patrizia Reggiani. E proprio lei è la mandante dell’omicidio di Gucci, fatto che sconvolge la vita di più persone. Paola Franchi deve così superare il dolore per questa immane perdita e lo fa dedicandosi al lavoro di decoratrice d’interni e sviluppando una nuova passione per l’arte figurativa.