La Milano Fashion Week si è conclusa e ci ha mostrato quelli che saranno i trend del 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono.

Milano Fashion Week: cosa indosseremo nel 2025?

Si è conclusa il 23 settembre scorso la Milano Fashion Week. Tantissime le sfilate, tantissime le Maison protagoniste che ci hanno mostrato le loro nuove collezioni P/E 2025, dandoci quindi un’idea di quelle che saranno le tendenze delle prossime stagioni calde. Dalle vite bassissime alle frange, passando dagli hot pants alle bretelle, per non parlare di scarpe e borse. Ma andiamo quindi a vedere insieme tutti i trend del 2025 visti durante la Settimana della Moda di Milano.

Milano Fashion Week: ecco i trend che vedremo nel 2025

La Milano Fashion Week ci ha dato un’idea di quelle che saranno le tendenze per la Primavera Estate 2025, di quello che indosseremo, di quelli che saranno i capi e gli accessori must have delle prossime stagioni calde. Ma andiamo adesso a vedere insieme tutti i trend che vedremo il prossimo anno:

Trasparenze: il gioco delle trasparenza è solo all’inizio, anche l’anno prossimo i capi vedo non vedo saranno di super tendenza, così come i capi con lingerie in vista.

il gioco delle trasparenza è solo all’inizio, anche l’anno prossimo i capi vedo non vedo saranno di super tendenza, così come i capi con lingerie in vista. Canotta: la classica maglietta della salute sarà una delle protagoniste delle prossime stagioni calde. Esatto, la canotta torna in auge ma va portata in maniera più creativa, ad esempio come bustier.

la classica maglietta della salute sarà una delle protagoniste delle prossime stagioni calde. Esatto, la canotta torna in auge ma va portata in maniera più creativa, ad esempio come bustier. Frange : lo stile flapper è tornato recentemente di tendenza, ma ecco che abiti, pantaloni, gonne, maglie a tutte frange saranno di super tendenza anche il prossimo anno.

: lo stile flapper è tornato recentemente di tendenza, ma ecco che abiti, pantaloni, gonne, maglie a tutte frange saranno di super tendenza anche il prossimo anno. Bretelle : grande ritorno anche per le bretelle, che saranno un vero e proprio must il prossimo anno.

: grande ritorno anche per le bretelle, che saranno un vero e proprio must il prossimo anno. Vita bassa: dopo anni in cui la vita più era alta meglio era, nel 2025 avremo un importante ritorno della vita bassa, anzi bassissima.

dopo anni in cui la vita più era alta meglio era, nel 2025 avremo un importante ritorno della vita bassa, anzi bassissima. Righe: saranno super protagoniste di abiti, magliette, top, pantaloni e gonne. Guai a non avere almeno un capo a righe il prossimo anno!

saranno super protagoniste di abiti, magliette, top, pantaloni e gonne. Guai a non avere almeno un capo a righe il prossimo anno! Cappuccio : nel 2025 spazio a felpe e giacche rigorosamente con il cappuccio, per uno stile street style super cool.

: nel 2025 spazio a felpe e giacche rigorosamente con il cappuccio, per uno stile street style super cool. Gambaletti: in realtà la maggior parte delle donne li odia, ma la prossima primavera saranno davvero super glam e super cool.

in realtà la maggior parte delle donne li odia, ma la prossima primavera saranno davvero super glam e super cool. Punta quadrata: per quanto riguarda le scarpe, il prossimo anno di tendenza saranno quelle con la punta quadrata, che siano décolleté, slingback o Mary Jane poco importa, il dettaglio sta tutto nella forma della punta.

per quanto riguarda le scarpe, il prossimo anno di tendenza saranno quelle con la punta quadrata, che siano décolleté, slingback o Mary Jane poco importa, il dettaglio sta tutto nella forma della punta. Borse oversize: l’oversize sarà ancora di tendenza, le tote bag e le shopper saranno quindi le borse must have P/E 2025.

Milano Fashion Week: i colori di tendenza che vedremo nel 2025

Abbiamo appena visto quelli che sono i trend che vedremo nel 2025 e che abbiamo visto in anteprima alla Milano Fashion Week di settembre. Ma, i colori di tendenza quali saranno invece? Innanzitutto grande spazio al bianco, il total white sarà la scelta più gettonata e più glam. Ma anche i colori fluo, il giallo neon, l’arancione e il verde lime saranno assoluti protagonisti.