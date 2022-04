Un viaggio indimenticabile: alla scoperta dei Grandi Laghi

Hai mai sentito parlare dei Grandi Laghi? Sono cinque laghi d’acqua dolce che costituiscono il più grande sistema d’acqua dolce sul pianeta. Si tratta del Lago Superiore, il Lago Michigan, il Lago Huron, il Lago Erie e il Lago Ontario. Questi laghi sono incredibilmente meravigliosi e la quintessenza del Nord America. Questo articolo ti condurrà in un viaggio su strada intorno ai Grandi Laghi dalla parte degli Stati Uniti d’America (USA), visitando anche alcune città, e ti spiegherà inoltre come puoi richiedere l’ESTA USA necessario per il viaggio.

Alla scoperta dei laghi

Lago Superiore

Questo è il più grande dei Grandi Laghi e si classifica come il secondo lago più grande del mondo. La sua superficie misura 563 chilometri di lunghezza, 257 chilometri di larghezza e da 149 metri a 406 metri di profondità.

L’avventura del viaggio su strada inizia a Duluth, Minnesota. Questa città affascinante è situata sulla riva del Lago Superiore. Qui si può ammirare il bel passaggio lacustre passeggiando vicino al lago. Le stagioni sono particolarmente belle qui. Per esempio, quando le foglie iniziano a cambiare in arancione, giallo e rosso in autunno, ma anche nel periodo invernale, quando qui si sperimenta una quantità incredibilmente grande di neve scintillante.

Lago Michigan

Il Lago Michigan è il terzo più grande dei Grandi Laghi, con una superficie che misura 494 chilometri di lunghezza, 190 chilometri di larghezza e 85 metri a 281 metri di profondità. Questo è l’unico dei cinque Grandi Laghi che si trova completamente negli Stati Uniti.

Dopo Duluth, continuiamo verso Chicago, Illinois. Chicago è una città dinamica e interessante. La città porta il soprannome ‘Windy City’, quindi fai in modo di prepararti le valigie adeguatamente. Per esempio, una giacca a vento è sempre una buona idea. Intorno alla città ci sono molti posti che meritano una visita e, naturalmente, ci sono anche tanti posti dove godersi il Lago Michigan.

Lago Huron

Il secondo lago più grande dei Grandi Laghi è il Lago Huron. La sua superficie misura 332 di lunghezza, 295 chilometri di larghezza e 59 metri a 295 metri di profondità.

In seguito, possiamo dirigerci verso Bay City, Michigan. Oltre a divertirsi passeggiando lungo il Lago Huron, in giro per la città ci sono innumerevoli altre attività da fare. Si pensa a una visita al quartiere storico o a uno dei tanti parchi di cui la città è dotata.

Lago Erie

Il Lago Erie è il quarto più grande dei Grandi Laghi. La sua superficie misura 388 chilometri di lunghezza, 92 chilometri di larghezza e 19 metri a 64 metri di profondità.

Dopo Bay City ci dirigiamo verso Cleveland, Ohio. Qui si può visitare la Rock & Roll Hall of Fame, il Cleveland Botanical Garden, e non può mancare una visita al Cleveland Metroparks Lakefront, dove si può sperimentare la pace e la serenità lungo la riva del Lago Erie.

Lago Ontario

Il quinto più grando dei Grandi Laghi, il Lago Ontario ha una superficie che misura 311 chilometri di lunghezza, 85 chilometri di larghezza e 86 metri a 244 di profondità.

Il viaggio su strada finisce a Rochester, New York. Tra parchi e musei, qui scoprirai una pletora di attività da fare! Non dimenticarti di fare una visita al Ontario Beach Park per goderti la bella vista sul lago.

Un consiglio: Oltre alle città menzionate, intorno ai Grandi Laghi ci sono molte altre città da visitare. Una rapida ricerca su Google ti mostrerà altre idee. Puoi utilizzare Google Maps per pianificare l’itinerario del viaggio negli USA Per ulteriori informazioni su diversi itinerari turistici intorno ai Grandi Laghi puoi dare un’occhiata a questo sito web. Dal momento che l’ESTA ha una validità totale di due anni e permette di fare molteplici viaggi durante questo periodo, i titolari dell’ESTA possono scoprire tante bellezze del Paese.

Preparativi per il viaggio: permesso di guida internazionale e altri documenti necessari

Per un viaggio negli USA è necessario un visto o un ESTA USA. L’autorizzazione di viaggio ESTA può essere richiesta facilmente online, utilizzando un modulo di richiesta ESTA online. Se desideri visitare anche i Grandi Laghi dalla parte canadese, avrai inoltre bisogno di un’eTA Canada, un’autorizzazione di viaggio simile all’ESTA, ma per il Canada.

Inoltre, è consigliabile che la patente italiana sia sempre accompagnata dalla patente internazionale di guida. Il riconoscimento dei documenti di guida dipende dalla legislazione dei singoli stati degli USA e non è uniforme in tutto il Paese.

Fare le valigie

Dal momento che il tempo negli USA può variare significativamente in base alle stagioni e i diversi stati, è saggio controllare il tempo dei posti che desideri visitare appena prima di partire e fare le valigie corrispondentemente. Inoltre, può essere saggio verificare con largo anticipo rispetto alla partenza quale è il periodo più adatto per il viaggio.