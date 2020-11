Umberto D’Aponte è il marito di Guendalina Tavassi, ex protagonista del Grande Fratello 11, influencer e opinionista nei salotti di Barbara D’Urso.

I due, il 21 novembre 2020, sono stati vittime di un hackeraggio dell’iCloud della Tavassi, in cui sono state rubate foto e video molto intimi della coppia.

Uno dei pericoli online purtroppo molto diffusi. Ma chi è Umberto D’Aponte? Cosa si sa di lui?

Chi è Umberto D’Aponte

Umberto D’Aponte, imprenditore napoletano e marito di Guendalina Tavassi. La coppia si è sposata nel 2013 e galeotto fu un treno diretto verso Napoli che venne cancellato e che costrinse l’opinionista di Barbara D’Urso a prenderne un altro. Lo stesso che aveva preso Umberto, amico di un amico di Guendalina.

Advertisements

I due si sono innamorati all’istante e da quel momento non si sono più lasciati. Scesi dal treno, hanno proseguito il loro personale viaggio insieme, che li ha portati ad arricchire la loro famiglia con l’arrivo di due figli, Chloe e Salvatore. Ma Guendalina è già mamma di Gaia, ormai adolescente, avuta da una precedente relazione e con la quale in precedenza è stata coinvolta in una lite via soical, ora risolta.

Umberto D’Aponte è molto attivo su Instagram, dove è molto seguito e adorato per la sua simpatia. L’imprenditore condivide foto e stories che lo ritraggono insieme alla bella moglie o che riprendono momenti in famiglia.

Il 21 novembre 2021, attraverso il suo profilo social la showgirl romana e il marito, giustamente sconvolto quanto lei, hanno lanciato un appello per aiutarli a fermare chiunque faccia girare i video.

Nell’appello fatto su Instagram, Umberto e Guendalina hanno ricordato quanto non solo diffondere il video, ma anche guardarlo, sia un’azione comunque passibile di denuncia. La cosa migliore da fare, quindi, è cancellare il video, in caso lo si riceva tramite un contatto e segnalare il fatto alle autorità.