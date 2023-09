Milano Fashion Week di settembre 2023: il calendario di tutte le sfilate. Cosa c’è da sapere? Quali sono le tendenze più belle, portabili e particolari di questa stagione fashion? Se anche voi siete delle fashioniste, o anche se siete solo curiose di saperne di più, eccovi la guida alle sfilate e ai trends!

Milano Fashion Week di settembre 2023: il calendario delle sfilate

La settimana della moda di Milano, per la prossima stagione Primavera-Estate 2024/2025, è densa di eventi, appuntamenti e ovviamente, di sfilate. Soffermiamoci prima su quest’ultime, per poi prenderci del tempo per conoscere anche eventi ed iniziative benefiche e culturali, certo di grande interesse, e che si protrarranno per tutta la settimana della moda a Milano.

La settimana in questione, prima di tutto, parte il 19 settembre e si conclude il 25 settembre 2023.

Il primo giorno, ossia martedì 19, prevede tantissimi eventi, ma nessuna sfilata di importanza principale. Vediamo insieme cosa avverrà nei giorni a seguire.

Mercoledì 20 settembre: Alle ore 9:30, sfilata di Icerberg in via Palermo 10. Seguiranno molti eventi interessanti. In seguito, potremo ammirare la sfilata di Antonio Marras, in via Mecenate, 84. Tra una sfilata e l’altra, moltissime presentazioni di collezioni, come Max Mara e Borbonese. Daniela Gregis e Onitsuka Tiger chiuderanno la mattinata con due splendide sfilate. Il pomeriggio, dalle 14:00, sarà allietato dalla sfilata di Fendi, e alle 19 da quella di Roberto Cavalli. Alle 21:00 sfilerà Diesel.

Giovedì 21 settembre: Alle ore 9:30 troviamo la sfilata di Max Mara, alle ore 14:00 Prada. Emporio Armani e Moschino, invece, sfileranno rispettivamente alle 17:00 e alle 18:00, mentre alle 19:00 sarà la volta di Blumarine, e alle 21:00, a serata inoltrata, potremo ammirare la nuova collezione di Tom Ford in passerella.

Venerdì 22 settembre: Alle 9:30 si potrà ammirare la nuova collezione Tod’s, mentre alle 12:30 sarà la volta di Sportmax. Luisa Beccaria sfilerà alle 14:00 con le sue creazioni, mentre alle 19:30 sarà la volta di Versace. Chiude la serata Boss.

Sabato 23 settembre: Alle 9:30 potremo ammirare le creazioni di Ferrari, mentre Ermanno Scervino sfilerà alle 10:30, e Ferragamo alle 11:30. Dolce & Gabbana apre il pomeriggio alle ore 14:00, mentre alle 15:15 sarà possibile partecipare alla sfilata di Jil Sander. Alle 16:15, invece, sfilerà Missoni. La serata sarà allietata da Bottega Veneta, dalle ore 20:00.

Domenica 24 settembre: La giornata di domenica è costellata di molti eventi e presentazioni, tuttavia segnaliamo la sfilata di Luisa Spagnoli, alle ore 12:30, e la nuova sfilata di Giorgio Armani, prevista per le 17:00.

Lunedì 25 settembre: La sfilata principale del giorno è sicuramente quella di Laura Biagiotti, per le ore 12:00. Chi volesse partecipare ad un’altra sfilata prima di questa, potrà optare per quella di Guido Vera, prevista per le 10:30.

Le sfilate hanno sedi differenti tra loro, dunque consigliamo a tutte le fashion victim di organizzare al meglio i propri spostamenti!

Gli appuntamenti fissi sono con Laura Strambi, Cividini e Niccolò Beretta: i tre eventi in presentazione saranno disponibili per tutta la settimana, in tre sedi differenti, appunto: Laura Strambi in via Zenale 3, Cividini in via Carlo De Angeli 3, e Beretta in via Montenapoleone 18.

Buona Milano Fashion Week a tutti!