In fatto di tendenze Autunno/Inverno 2023/24, parliamo di tailleur giacca e pantaloni: quali sono i modelli in trend, più glamour della stagione? Vediamo insieme modelli, colori e stili di completi giacca e pantalone da indossare subito, e da sfoggiare per tutta la stagione fredda!

I più bei modelli di tailleur giacca e pantaloni, per l’Autunno Inverno 2023/24 da avere assolutamente

I modelli di tailleur giacca e pantaloni, per la stagione autunno/inverno 2023/24, sono quelli più semplici e lineari, quasi androgini: questo però, non ci vieta di sfoggiare un look ricercato, particolare e assolutamente di tendenza.

I completi giacca e pantaloni si indossano già da settembre, con una t-shirt bianca o nera, e per tutto l’inverno: basta aggiungere un dolcevita in lana, anche preziosa, come il cachemire. E per la sera? Abbinando un bel cappotto in panno e una sciarpa in tinta, si può persino osare con un tailleur nero, che riveli il pizzo di un’elegante bralette su una scollatura audace.

Ma quali sono i colori e le fantasia, oltre ai tessuti, che più andranno di moda quest’anno? Vediamo i principali trend:

Il rosso: Il rosso è il colore più di tendenza per questa stagione Autunno/Inverno. Per questo, è anche perfetto su tailleur, ancora meglio se anche con accessori in tinta, come vuole il trend “total red”.

Il denim: Una delle nuove tendenze moda, per questo autunno, vede il denim come protagonista. Dunque, perché non usare con un completo giacca e pantalone in jeans?

L’animalier: Che sia leopardato o pitonato, l’animalier è di certo una grande tendenza per la stagione autunno/inverno 2023/24. Sul tema, esistono molte variazioni. Si può anche semplicemente, abbinare accessori in stampa animalier, per donare nuova verve ad un vecchio tailleur.

Il marrone: Dalla sfumatura caramello al moka, dal cannella al color cacao…il marrone è, di sicuro, uno dei colori che più ci riportano alla stagione autunnale. Quest’anno, è anche in trend!

Il rosa Barbie: Una tonalità difficile da portare, non adatta a tutte le carnagioni, né a tutte le occasioni. Ma, complice il successo cinematografico dell’estate “Barbie”, il colore in questione è di certo di tendenza.

Tailleur giacca e pantaloni: gli outfit da copiare subito

Abbiamo parlato delle principali tendenze moda, per quanto concerne i completi giacca e pantaloni, per l’autunno/inverno 2023-24. Ma come creare un outfit ben riuscito? Vediamone insieme qualcuno da copiare, direttamente dalle passerelle:

Marrone old style: La tendenza dell’old style, anche detta “old money”, presenta un modello di moda elegante, quasi senza tempo, seppur in trend. Per questo, gli stilisti ci propongono di abbinare un bel tailleur color marrone bruciato, a mocassini bassi in pelle bordeaux. Completa il look, una bella cartella in pelle martellata: lo stile da ufficio sarà riuscitissimo sul lavoro, e sostituendo il tutto con tacchi alti e pochette, si arriva fino all’aperitivo.

Tra tutte le sfumature di rosso, il borgogna è sicuramente la più elegante: per l’autunno inoltrato, e per l’inverno, le passerelle propongono completi in velluto, liscio o a costine, da abbinare a pump con fibbie gioiello, e a borse piccole, a mano. L’outfit può essere completato da gioielli in oro bianco o argento, meglio se scintillanti. Un outfit per le feste, che si può portare anche in altre occasioni formali, dalle cene di lavoro alle cerimonie. Rosa e nero: Come smorzare la Barbie-mania, senza rinunciare a ciò che fa tendenza? Abbinando al completo rosa shocking un piumino, o un cappotto nero. E una maxi sciarpa con applicazioni bling bling (altra tendenza d’autunno). Un look che si può portare per l’ufficio, con dolcevita o camicia, e che risalta anche di sera, con un reggiseno di pizzo nero a vista.

Qualunque sia il vostro stile, siamo certi che troverete il tailleur pantalone ideale per voi, e per costruire uno stile autunnale top level.