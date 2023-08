Gli aspiratori elettrici per punti neri sono sempre più diffusi, ma fanno bene alla pelle? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutte le controindicazioni dell’aspiratore per punti neri.

Tutte le controindicazioni dell’aspiratore per punti neri

Tutti noi odiamo i punti neri, ovvero quelle impurità delle pelle che si formano a causa di sebo, cellule morte, sudore e grasso all’interno dei pori, su naso, guance, mento e schiena. Un tempo l’unico modo per rimuovere i punti neri era con le mani, al giorno d’oggi invece esistono strumenti come gli aspiratori per punti neri, che sono sempre più diffusi. Ma funzionano? E soprattutto fanno male alle pelle o no? Scopriamolo insieme. Innanzitutto vediamo come funzionano questo aspiratori per punti neri. Bisogna accendere il dispositivo, posizionare il beccuccio sulla pelle e farlo scorrere lentamente sui pori. Il risultato nella maggior parte dei casi è insoddisfacente, ma soprattutto è sconsigliato l’utilizzo dell’aspiratore per punti neri anche dai medici e dai dermatologi poiché possono causare danni alla pelle. Ecco tutte le controindicazioni: l’aspiratore per punti neri può rovinare la pelle, rompere i capillari e favorire la comparsa di macchie rosse. Se si vuole utilizzare un’aspiratore per punti neri è importante preparare prima la pelle, ovvero esfoliarla la sera prima e detergerla e ammorbidirla poco prima di utilizzare l’aspiratore per punti neri. Se si ha la pelle sensibile è fortemente sconsigliato l’utilizzo di questo apparecchio.

Come prevenire i punti neri

Prima di interrogarci su come togliere i punti neri è bene sapere come fare per prevenirli. Ecco alcuni suggerimenti: