Il cantante Mahmood ha rivelato come mai nella canzone “Tuta Gold” dice di avere 5 cellulari in tasca. Scopriamo insieme il motivo all’interno di questo articolo.

Tuta Gold, Mahmood svela perché aveva 5 cellulari in tasca

Tra i 30 big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, vinto da Angelina Mango con il brano “La noia“, c’era anche Mahmood che, con la sua canzone “Tuta Gold”, si è classificato al sesto posto. Nel testo della canzone a un certo punto il cantautore dice di avere 5 cellulari nella tuta gold. Ma come mai? Cosa ci faceva con tutti questi smartphone in tasca? E’ stato lui stesso a rivelarlo nel corso della varie interviste. Ecco che cosa ha detto il cantautore milanese: “avevano tutti una funzione diversa. Al momento ne ho due, uno dei quali è mezzo rotto. Sì, avevano tutti funzioni diverse: amici, lavoro, video, foto.” Svelato quindi il mistero del perché Mahmood avesse 5 cellulari nella tuta gold!

Mahmood, la sua esperienza a Sanremo 2024 con il brano “Tuta Gold”

Come abbiamo appena visto, è stato lo stesso Mahmood a rivelare il motivo per il quale nella canzone “Tuta Gold” diceva di aver ben 5 cellulari in tasca, ovvero perché ognuno di loro aveva una funzione diversa. Mahmood è stato senza dubbio uno dei protagonisti della 74esima edizione del Festival, classificandosi al sesto posto. Nonostante la giovane età, il cantautore milanese è quasi un veterano del Festival, arrivando a vincere per ben due volte, una con il brano “Soldi“, l’altra con la canzone “Brividi” in coppia con Blanco. Prima dell’inizio della kermesse musicale, che ha visto ancora una volta Amadeus alla conduzione, Mahmood è stato intervistato da Rockol.it e ha parlato della sua canzone. Ecco che cosa ha detto: “si tratta di una canzone diversa rispetto a tutto quello che ho fatto prima, perché è un pò come se fosse quasi l’intro del nuovo progetto a cui ho lavorato per due anni e mezzo. In questi due anni e mezzo mi sono evoluto tanto, anche a livello emotivo, nel raccontare con più sincerità le relazioni. ‘Nei letti degli altri’, in uscita il 16 febbraio, sarà forse il disco più emotivo che abbia scritto, perché credo di essere entrato più nello specifico nel raccontare le relazioni. E ho usato il letto come pretesto, perché il letto in questo disco ha davvero tantissimi significati. Il letto alla fine è il luogo più intimo dove porti le persone che ami, le persone a cui vuoi bene, dove la notte guardi il soffitto e pensi alle paure o ai problemi, dove vieni tradito o tradisci.” Da quanto emerge dai dati Mahmood è al momento l’artista di Sanremo 2024 più ascoltato, davanti ad Annalisa e ad Angelina Mango. “Tuta Gold” è inoltre al 27esimo posto della Top 50 global.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Sanremo 2024, la teoria del sosia su TikTok: “Quello non è Mahmood”

Sanremo 2024, la classifica secondo Josè, il figlio di Amadeus