Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo ha rivelato la sua classifica di Sanremo 2024. Scopriamola insieme all’interno di questo articolo.

Sanremo 2024, Josè (figlio di Amadeus) rivela la sua classifica

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da qualche giorno con la vittoria di Angelina Mango, con il brano “La noia”. A condurre il festival, come le ultime 4 edizioni, c’è stato Amadeus, il quale ha dichiarato più volte che questa sarebbe stata l’ultima volta. In prima fila, ogni sera, c’erano la moglie, Giovanna Civitillo e loro figlio, Josè, che oggi a 15 anni. In questi ultimi giorni, il ragazzo ha rilasciato una intervista a Il Fatto Quotidiano Magazine dove racconta che il primo concerto al quale ha assistito è stato quello di Lazza, mentre la prima canzone che ha ascoltato di Sanremo 2024 è stata quella di Fred De Palma e il primo autografo lo ha chiesto a Rose Villain. Josè ha anche rivelato qual è la sua personale classifica, la top 5 di Sanremo 2024: al primo posto ci mette Geolier, seguito da Ghali, da Angelina Mango, dai The Kolors e da Loredana Bertè. A proposito del gruppo musicale dei The Kolors, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo ha consigliato a tutti di ascoltare attentamente la canzone “Un ragazzo una ragazza”, secondo lui molto orecchiabile, una di quelle canzoni che ti entrano subito in testa. Insomma Josè ha le idee molto chiare, lui che ogni anno ha aiutato il padre a scegliere le canzoni da ammettere al Festival.

Josè Sebastiani, tutto sul figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo

Josè Sebastiani è il figlio del conduttore Amadeus e di Giovanna Civitillo. E’ nato il 19 gennaio del 2009, ha quindi 15 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Josè, oltre a essere molto appassionato di musica, ama molto anche il calcio, al momento infatti gioca nell’under 15 dell’Inter allenata da Luca Padrinelli. Il suo ruolo? Portiere. Josè è un grande tifoso dell’Inter, proprio come il padre Amadeus e la madre Giovanna, tanto che la coppia ha deciso di dagli lo stesso nome dell’allenatore che portò i neroazzurri alla conquista del Triplete, ovvero Josè Mourinho. Josè è quindi una promessa del mondo del calcio, ma non è da escludere che intraprenda la carriera televisiva, seguendo in pratica le orme dei genitori. In questi anni lo abbiamo visto crescere, durante il primo Sanremo condotto da Amadeus aveva 10 anni, oggi ne ha appunto 15. Josè è anche molto attivo sui social, il suo profilo di Instagram a oggi è seguito da ben 186mila follower. Nel suo profilo ci sono anche molto foto fatte con i vari cantanti nel corso delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, oltre alle foto nel suo ruolo di portiere nell’under 15 neroazzurra.

