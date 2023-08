Come far durare i boccoli con il Dyson Airwrap? Scopriamolo insieme.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come far durare i boccoli con il Dyson Airwrap.

Dyson Airwrap: cos’è e come funziona

Il Dyson Airwrap è lo Styler per l’asciugatura riccia, liscia e mossa dei capelli. Lo si utilizza per asciugare e, nello stesso tempo, mettere in piega i capelli. Grazie ai suoi accessori si possono creare diversi tipi di piega ed è considerato l’accessorio del futuro. Inoltre la potenza del getto d’aria permette di asciugare i capelli molto più velocemente rispetto al phon, oltre a fissarli già nella piega desiderata. Inoltre c’è quell’effetto chiamato effetto Coanda, ovvero l’aria viene incanalata in modo da avvolgere i capelli attorno alla styler, senza dover usare ad esempio delle mollette o altre tecniche di avvolgimento. Inoltre si possono anche fare delle pieghe senza usare il calore estremo che, si sa, non fa bene al capello. L’hair stylist Davide Diodovich ha parlato di quelli che sono i vantaggi del Dyson Airwrap. eccoli di seguito:

Non rovina i capelli

Si possono creare tanti styling diversi

Dà ai capelli un look naturale

Ha un potere anticrespo

Se si vogliono fare le beach waves morbide, Davide consiglia di fare così: “prima si attorciglia la ciocca sul cono, poi lo si accende con l’aria calda e la potenza al massimo, si tiene in posa per circa 10 secondi, si fissa per altri 3 secondi e poi si srotola la ciocca accompagnandola e tenendola per la punta.” Importante inoltre è tenere il gomito alto e assecondare lo styler.

5 trucchi per far durare i boccoli con il Dyson Airwrap

La durata della piega dipende molto dal tipo di capelli, stessa cosa succede quando si torna dal parrucchiere. A molte donne la piega dura qualche ora, ad altre fino a quando non vanno a dormire. Con il Dyson Airwrap le cose funzionano più o meno allo stesso modo. Vediamo però insieme 5 trucchi per far durare di più i boccoli con il Dyson Airwrap:

Applicare un prodotto adatto sui capelli ancora umidi, magari una schiuma e iniziare la piega quando i capelli sono ancora umidi. Usare il cono Airwrap da 30mm per un riccio ben definito. Impostare calore e flusso d’aria elevati. Non spegnere lo styler finché il riccio non è completamente asciutto. Finire con un getto freddo in modo da fissare lo styling. Infine è consigliabile applicare un prodotto che fissi al meglio il boccolo. Con tutti questi accorgimenti i boccoli dureranno sicuramente di più.

Il Dyson Airwrap è facile da usare? Quanto costa?

Il Dyson Airwrap non è semplicissimo da utilizzare, o meglio, richiede una certa manualità e una certa pratica. Quindi, se avete deciso di acquistarlo e per le prime volte fate fatica e i risultati non sono ottimali non preoccupatevi, è normale, ci vuole molta pratica, soprattutto per realizzare i boccoli. Più semplice invece realizzare una piega liscia. Il Dyson Airwrap ha un costo piuttosto elevato, siamo infatti sui 500 euro. Sul sito ufficiale di Dyson potete comunque trovare tutte le caratteristiche di questo prodotto e vedere se è davvero quello che fa per voi oppure no.