Tripla detersione: di cosa si tratta e i prodotti

Per eliminare le tracce di trucco e i residui di impurità dal viso, la detersione è fondamentale per una pelle luminosa e priva di danni. Ultimamente, sta diventando di grande successo un nuovo trattamento di pulizia della pelle che prende il nome di tripla detersione e che risulta molto efficace. Vediamo come funziona e i prodotti da usare.

Tripla detersione

Detergere la propria pelle con i prodotti specifici è fondamentale sia al mattino prima di uscire, ma anche la sera quando si torna dopo una giornata fuori casa. In questo modo si è sicuri di avere una pelle radiosa e luminosa. Forse non tutte conoscono la tripla detersione, un trattamento di beauty routine che è fondamentale per l’epidermide.

Un trattamento di bellezza che è diventato molto conosciuto e famoso soprattutto grazie ai social e a TikTok, in particolare. Un modo che va a migliorare e ottimizzare il processo di detersione, molto utile come skincare e beauty routine dal momento che elimina qualsiasi impurità, ma anche traccia o residuo di trucco.

Si chiama in questo modo poiché la tripla detersione, come dice il nome, si basa su ben tre cicli di pulizia o prodotti che aiutano, appunto, a pulire la pelle dalle impurità. Si basa su tre step (da qui il nome di tripla) che hanno l’obiettivo di pulire la pelle in profondità eliminando qualsiasi traccia di sporco senza stressarla o danneggiarla.

Si distingue dalla doppia detersione poiché si basa su prodotti che hanno caratteristiche ed esigenze ben specifiche. Tra i prodotti da usare, vi sono detergenti oleosi, in crema, ma anche schiumogeni che lavorano in sinergia per garantire una pelle sana e bella permettendo di idratarla e nutrirla maggiormente a fondo.

Tripla detersione: benefici e usi

Innanzitutto, un trattamento di bellezza come la tripla detersione permette di ottenere una serie di benefici e vantaggi. Se si opta per questo trattamento di beauty routine, si ha la possibilità di avere una pelle maggiormente pura e luminosa, proprio per i tre step che aiutano a ridurre qualsiasi impurità e traccia di sporco.

Inoltre, fornisce una pulizia della pelle maggiormente efficace e profonda. Particolarmente indicata a chi tende a usare un trucco pesante dal momento che libera la pelle dalle impurità che si sono accumulate, non solo con il make up, ma anche con lo smog. Indicata soprattutto per una pulizia del viso maggiormente accurata.

Applicare la tripla detersione non è affatto difficile, anzi. Basta semplicemente seguire gli step della doppia detersione aggiungendo un ulteriore passaggio. Inizialmente, potrebbe essere un percorso lungo, ma pian piano, prendendo confidenza, si possono ottenere ottimi risultati per la cura e la salute della propria pelle.

Prima di tutto, è necessario procedere con il detergente oleoso da applicare su un dischetto di cotone per eliminare tracce di trucco o anche le impurità. In un secondo momento, si passa al detergente in crema massaggiando lievemente per poi terminare il trattamento con il prodotto schiumogeno risciacquando il viso.

Tripla detersione: i prodotti Amazon

I prodotti di skincare si trovano a ottimi prezzi su Amazon dove basta cliccare la foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre prodotti migliori per la tripla detersione scleti tra quelli di marche importanti ed efficaci.

1)Collistar crema gel detersione profonda

Una crema in gel che va a rimuovere le impurità, le tracce di trucco e di sebo in eccesso purificando la pelle. Una formula da 125 ml a base di estratto di bardana privo di siliconi da massaggiare sul viso, lasciando in posa per 1 minuto per poi risciacquare. Idrata la pelle a fondo.

2)Rilastil daily care olio latte detergente

Indicato per il viso e gli occhi, per la pelle sensibile e secca, è un latte detergente dall’azione emolliente e lenitiva a base di burro di karité e di acido ialuronico. Un detergente struccante molto delicato che contrasta le macchie cutanee fornendo idratazione. Una formula da appliccare con i polpastrelli sulla pelle bagnata per poi risciacquare con un dischetto.

3)CeraVe gel detergente schiumogeno

Una formula del marchio CeraVe indicato per pelle secca nella confezione da 236 ml. Garantisce una pulizia profonda della pelle. Rinfresca e deterge senza aggredire l’epidermide. Rimuove il trucco e lo sporco grazie anche alla vitamina B3 che regola il contenuto di grassi della pelle. Basta insaponare il viso per poi massaggiare e risciacquare.

