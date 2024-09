Francesca Porcellato è un’atleta paralimpica, fondista e paraciclista italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Francesca Porcellato: chi è?

Francesca Porcellato è un’atleta paralimpica, fondista e paraciclista italiana ed è considerata una delle più grandi atlete di sempre. Francesca è nata a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso il 5 settembre del 1970, ha quindi 54 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Quando aveva appena 18 mesi, francesca è stata investita da un camion e da allora è paraplegica, ovvero paralizzata negli arti inferiori. Ecco cosa disse nel corso di una intervista l’atleta paralimpica: “quando a sei anni mi hanno dato la prima carrozzina l’unica cosa a cui ho pensato è stata quella di farla andare più veloce che potevo.” Per la sua folta chioma rossa e per le sue vittore, la Porcellato è soprannominata la Rossa Volante. Francesca ha gareggiato sia nello sci paralimpico, nell’atletica leggera paralimpica e nel ciclismo paralimpico. Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesca Porcellato è sposata con Dino Farinazzo, allenatore di atletica leggera. La coppia non ha avuto figli. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 4mila follower. Oppure potete leggera la sua biografia, “La rossa volante“, scritta assieme al giornalista Matteo Bursi e pubblicata nel 2022 da Baldini e Castoldi.

Francesca Porcellato: la carriera, le vittorie

Francesca Porcellato è considerata una delle più grandi atlete italiane, sono davvero tantissime le vittorie che ha ottenuto nella sua lunga carriera come atleta paralimpica. Basta dire che vanta di ben 10 partecipazioni ai Giochi Olimpici. Ma, andiamo per grado. Francesca si è avvicinata all’atletica leggera quando aveva 17 anni. Ha vinto ben 4 maratone, quella di New York, di Boston, di Londra e di Parigi. Ha partecipato ha sei Giochi Paralimpici, da Seul del 1988 a Pechino del 2008, aggiudicandosi ben 14 medaglie. Dopo l’atletica, Francesca Porcellata si è specializzata nello sci di fondo paralimpico, arrivando così a conquistare il titolo di Campionessa Paralimpica sia nelle Olimpiadi estive sia in quelle invernali, cosa che in pochissime sono riuscite a fare. Ma non è finita qui, dopo l’atletica leggera e lo sci, Francesca ha deciso di cimentarsi con il ciclismo, diventando così una paraciclista, gareggiando con handbike. categoria H3. Nel 2015 ai Campionati del Mondo su strada di Nottwil ha vinto due medaglie d’oro, una nella cronometro, l’altra nella gara in linea H3. Insomma, una carriera davvero da incorniciare quella di Francesca Porcellato, davvero una delle migliori atlete italiane di sempre.

Francesca Porcellato: le Paralimpiadi di Parigi 2024

Francesca Porcellato non poteva certo mancare anche alle Paralimpiadi di Parigi 2024, che si stanno ancora svolgendo. Quest’anno gli organizzatori, sia per mancanza di atlete sia per gestire al meglio le troppe gare, hanno unito le categorie dall’H1 all’H4. Questo però ha penalizzato le atlete. Francesca Porcellato si è classificata al quarto posto a soli quattro secondi dal terzo e dal secondo posto, per colpa anche di un piccolo incidente che le ha fatto perdere secondi importanti.