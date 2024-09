Come struccarsi correttamente nel 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Struccarsi correttamente: perché è importante?

Poche di noi riescono a rinunciare al trucco ma è bene ricordare l’importanza di struccarsi ogni giorno, salvo rare eccezioni, il consiglio è infatti quello di non andare mai a dormire truccate. Struccarsi vuol dire liberare la pelle da trucco, sporco e sebo e, se non lo si fa, si aumenta il rischio di comparsa di punti neri e brufoli, oltre al rischio che l’incarnato si ingrigisca. Inoltre è bene ricordare che la skincare va eseguita solamente sul viso pulito, non mettete mai creme e sieri su un viso truccato. Quindi, struccarsi è fondamentale se volete mantenere la vostra pelle sana e luminosa. Prima di andare a vedere come struccarsi in maniera corretta, vediamo insieme come scegliere lo struccante giusto.

Struccarsi correttamente: la scelta dello struccante

Prima di vedere come struccarsi correttamente, è bene sapere che non tutti gli struccanti sono uguali e quindi bisogna scegliere quello giusto. Innanzitutto è essenziale capire che tipo di pelle è la nostra e acquistare prodotti che siano adatti appunto al nostro tipo di pelle, che può essere grassa, secca, normale. Il latte detergente e l’acqua micellare sono al giorno d’oggi i prodotti migliori per struccarsi, i quali permettono di rimuovere ogni segno di trucco e non fanno male alla pelle. Se poi si opta per un prodotto naturale ancora meglio. In linea generale per chi ha la pelle mista, grassa o sensibile, il consiglio è puntare sull’acqua micellare, chi invece ha la pelle secca su un latte detergente.

Struccarsi correttamente: ecco come fare

Bene, è arrivato il momenti di vedere insieme come fare per struccarsi correttamente nel 2024. Come detto in precedenza, struccarsi è uno step super importante per mantenere in salute la vostra pelle, per procedere infatti nel fare una corretta skincare, con sieri, tonici e creme varie, il viso deve essere deterso e pulito. Non ci devono infatti essere tracce di trucco. Quindi, ecco come struccarsi correttamente:

fondamentale utilizzare uno struccante per occhi, quelli all’olio sono i più efficaci soprattutto per chi opta per un trucco occhi marcato, con eyeliner, ombretto e mascara. Il dischetto di cotone imbevuto dello struccante va passato per bene su tutta la palpebra, sulle ciglia e sotto l’occhio stesso. Ripetere fino a quando il trucco non è andato via del tutto. Potete anche aiutarvi con un cotton fioc per togliere la matita sulla riga interna dell’occhio. Viso: sono due le cose da fare. Per prima cosa si deve lavare il viso con il latte detergente usando le mani, ma dopo è necessario anche passare il dischetto di cotone imbevuto dello struccante su tutto il viso, poiché solo lavandolo con le mani non si rimuoverà nemmeno la metà del trucco. Una volta tolto tutto il make up potrete passare ad applicare i vostri prodotti skincare.

Ecco quindi come fare per struccarsi correttamente nel 2024. Ricordatevi di farlo ogni volta che vi truccate!