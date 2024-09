L’estate sta terminando, è tempo di pensare a cosa indossare le prossime stagioni. Tra le tendenze autunno inverno 2024 2025 troviamo il denim. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire quali sono i capi in denim must have.

Denim, le tendenze moda autunno inverno 2024-2025

Manca poco alla fine dell’estate, è tempo quindi di pensare a come vestirsi per le prossime stagioni fredde. Quando si parla di denim non si può parlare di nuove tendenze, in quanto il denim è sempre di tendenza, che sia in primavera, in estate, in autunno o in inverno, che sia per un evento casual o per uno più formale, il denim è sempre protagonista, è sempre super cool. Per l’autunno inverno 2024 2025 i capi must have in denim sono gonne e jeans, ma ampio spazio anche alle giacche e ai trench. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio quali sono i capi in denim da avere nell’armadio le prossime stagioni fredde.

Denim, i capi must have dell’autunno inverno 2024-2025

Come abbiamo appena visto, è sempre tempo di denim. Anche per l’autunno inverno 2024 2025 il denim sarà protagonista dei nostri outfit, sia di quelli casual o street style, ma anche di quelli eleganti. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i capi in denim must have dell’autunno inverno 2024 2025:

Jeans : quando si pensa a capi in denim il primo pensiero è per i jeans. Ormai ne esistono di tanti modelli diversi ma diciamo che questo autunno inverno 2024 2025 c’è un prepotente ritorno dei pantaloni a vita bassa e quindi i jeans di tendenza sono proprio quelli a vita bassa. Che siano skinny, dritti o baggy poco importa, libera scelta a seconda dei propri gusti. I jeans possono essere indossati per un look casual, ad esempio con sneakers ai piedi, pullover, giacca di finta pelle o bomber, o anche per look più eleganti, con mocassini, stivaletti, camicie, trench o cappotti.

Gonna : la gonna di jeans è tornata alla ribalda, soprattutto quella lunga che è perfetta per l'autunno 2024. La si può abbinare a un paio di ballerine e a un girocollo, ma via libera anche ad abbinarla con un altro capo in denim, come una giacca.

: la gonna di jeans è tornata alla ribalda, soprattutto quella lunga che è perfetta per l’autunno 2024. La si può abbinare a un paio di ballerine e a un girocollo, ma via libera anche ad abbinarla con un altro capo in denim, come una giacca. Giacca: di tendenza soprattutto in primavera, sono super cool anche per l’autunno 2024, in particolare i modelli lunghi, stile trench. Da abbinare a un paio di pantaloni e un paio di ankle boots.

Denim, gli accessori di tendenze per l’autunni inverno 2024-2025

Dopo aver visto quelli che sono i capi in denim must have per l’autunno inverno 2024 2025, andiamo invece a vedere gli accessori di tendenza: