Tra i big che si esibiscono al Festival di Sanremo c’è anche Yuman. Il giovane cantautore, tra i tre vincitori di Sanremo Giovani, porta sul palco il suo inedito dal titolo “Ora e qui”, per la serata dedicata alle cover è accompagnato dalla pianista jazz Rita Marcotulli..

Chi è Rita Marcotulli

Rita Marcotulli nasce a Roma il 10 marzo del 1959 ed è quindi del segno dei Pesci. Sulla sua vita prima di diventare una pianista affermata non si hanno molte informazioni, si sa però che Rita approfondisce i suoi studi musicali al Conservatorio Santa Cecilia e al Conservatorio Licinio Refice. Nella vita di Rita e della sua famiglia c’è sempre stata la musica e in particolare il jazz, la sorella Carla Marcotulli infatti, è una nota cantante specializzata proprio in questo genere.

La sua carriera musicale ha inizio negli anni ’70, quando la si vede suonare all’interno di piccoli gruppi. Nel 1987 Rita Marcotulli lascia l’Italia per trasferirsi in Svezia, dove rimane fino al 1992.

Le collaborazioni importanti

Dal suo rientro in Italia dopo il periodo passato in Svezia, Rita Marcotulli inizia una collaborazione con Pino Daniele con cui stringe un forte legame di amicizia e di rispetto professionale, tanto che dopo l’improvvisa morte dell’artista napoletano la Marcotulli gli dedicherà moltissimi omaggi con il suo pianoforte. Successivamente collabora anche con Bobby Solo ma anche con artisti internazionali come il trombettista Chet Baker e il percussionista Jon Christensen.

Nel 2010 Rita Marcotulli si è occupata della colonna sonora di “Basilicata coast to coast”, film diretto da Rocco Pappaleo. Un lavoro per cui la pianista conquista il Ciack D’Oro come miglior colonna sonora.

Rita Marcotulli a Sanremo

Rita Marcotulli non è nuova a Sanremo. Per la 72esima edizione accompagna Yuman nella serata cover con il brano “My Way” di Frank Sinatra, ma la sua prima volta è stata nel 1996.

Nel 1996 infatti, quando a presentare c’era ancora Pippo Baudo, sul palco dell’Ariston la Marcotulli accompagna il chitarrista Pat Metheny durante l’esecuzione di Marta’s theme, tema tratto da “Passaggio per il Paradiso”, commedia del 1985 per la regia di Cary Medoway.

Vita privata

Rita Marcotulli è molto riservata e se sulla sua vita professionale è possibile trovare ogni cosa non si può dire lo stesso sulla sua vita privata. Non si hanno infatti informazioni su un marito, un possibile compagno di vita o su eventuali figli.

Neanche sbirciando il suo profilo Instagram è possibile capire i legami con le altre persone ritratte nelle foto. La Marcotulli infatti non aggiunge alcuna didascalia e sembra usare il social più come una galleria di immagini vera e propria che come un diario.