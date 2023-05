L'estate 2023 apre le porte alla moda, sandali bassi compresi. Quali sono i modelli più belli da comprare per essere in tendenza?

Quando arriverà l’estate 2023? Anche se in alcune regioni d’Italia sta rallentando un po’, è sempre bene prepararsi al meglio per affrontare, con stile, la bella stagione. Sulla moda, i sandali bassi sono sicuramente un pezzo essenziale, specialmente con il caldo. Quali sono i modelli top da comprare per essere in tendenza? Che la moda scarpe dell’estate 2023 abbia ufficialmente inizio.

Sandali bassi estate 2023: i modelli più belli da comprare

La moda delle scarpe non si ferma mai, tanto meno in estate. La bella stagione offre sempre una grande quantità di tendenze e di nuovissime ispirazioni fashion, tra cui, appunto, i sandali bassi. Protagonisti assoluti dell’estate 2023, i sandali bassi sono versatili e riescono sempre a fare innamorare. Accanto ai modelli con tacco alto, ci sono quelli con tacco basso o super flat: ma quali bisogna comprare per essere al top del trend?

Sicuramente l’estate 2023 accoglierà a braccia aperte modelli open toe intrecciati e con cinturino alla caviglia. Il colore che andrà per la maggiore, in casi come questo, sarà il marrone, o comunque un colore cammello, evergreen per eccellenza.

L’estate 2023 punta molto anche ai modelli bassi in stile espadrillas. Suola di corda intrecciata, tallone lasciato scoperto e anche qui dettaglio open toe molto raffinato. Uno stile semplice, ma sempre attuale.

Un altro modello di sandali bassi a cui l’estate 2023 non rinuncerà? Il modello minimal, ovviamente. Si parla di tutti quei modelli bassi in cui oltre alla suola in cuoio compaiono pochi laccetti: uno per tenere fermo il piede, uno per l’alluce e poco altro. Raffinati e di classe, i sandali minimal si sposano alla perfezione con le sere d’estate, ma non solo.

Immancabili anche i sandali bassi alla schiava: l’estate 2023 li ritrova e li indossa, con i loro colori e i loro intrecci più o meno alti. Di modelli in circolazione ce ne sono a decine: l’importante è scegliere quello più adatto alla propria personalità.

Che ne dite, invece, di un sandalo basso in stile mules, che non è mules? Si tratta di un modello che mixa la classica mules all’infradito: tallone scoperto, fascia larga che abbraccia il piede e dettagli open toe: favolosi!

Per le più audaci è un grosso sì alle infradito extra bold, così come ai sandali di ispirazione sportiva, già visti durante l’estate 2022. Anche il 2023 li propone, tra un colore sgargiante e un total black, i sandali “trekking” continuano a raccogliere consensi.

Sandali bassi estate 2023: come abbinarli per outfit al top

Abbinare i sandali bassi in estate non sarà un compito così complicato. In base al modello selezionato, verrà quasi spontaneo trovare i giusti capi da abbinare, ma tenete presente che i sandali si sposano molto bene con tutto, specialmente nella bella stagione.

Che sia un paio di pantaloni lunghi di lino, un jeans, un abito lungo leggero o un look da sera più elegante, i sandali bassi riusciranno a creare un effetto fashion sempre e comunque. In base anche all’occasione, quindi, verrà spontaneo scegliere un modello più da “giorno” o uno più da “sera”, anche se tendenzialmente non ci sono grosse differenze, dato che la moda ha mostrato come si possa essere eleganti anche con le infradito bold ai piedi.

L’estate 2023 è prontissima a vedere i vostri sandali bassi, perciò non vi resta che acquistare i modelli più belli!