La collana choker non passa davvero mai di moda e si appresta a essere il gioiello must have anche dell’autunni inverno 2024 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo prezioso e quali sono i modelli di tendenza per le prossime stagioni fredde.

Choker, la collana che non passa mai di moda

Se c’è un gioiello che non passa mai di moda è il choker, ovvero quella collana stretta al collo in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi look. Come detto il choker non è mai passato di moda ma diciamo che negli anni Ottanta e soprattutto negli anni Novanta era così popolare che lo si vedeva indossato quasi da tutte le donne. Ecco che per l’autunno inverno 2024 2025 si appresta a essere il gioiello must have! Rispetto al passato, il choker si è evoluto, ne esistono davvero tantissimi modelli diversi, perfetti per qualsiasi look vogliamo avere, da quello casual a quello elegante. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i choker di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025 da acquistare subito!

Choker, i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il gioiello must have per l’autunno inverno 2024 2025 è il choker, ovvero quella collana girocollo in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi outfit. Ma quali sono i modelli di choker di tendenza per le prossime stagioni fredde? Scopriamolo adesso insieme:

Choker di perle : tra i choker di tendenza troviamo quelli con perle, perfetti per tante occasione diverse. Ottimo ad esempio da indossare con un completo in tartan.

: tra i choker di tendenza troviamo quelli con perle, perfetti per tante occasione diverse. Ottimo ad esempio da indossare con un completo in tartan. Choker a catena: sono tra i choker più diffusi perché si adattano a tante occasioni diverse.

sono tra i choker più diffusi perché si adattano a tante occasioni diverse. Choker cut-out: per chi ama osare e indossare gioielli super originali, la scelta del choker cut-out è quella perfetta.

per chi ama osare e indossare gioielli super originali, la scelta del choker cut-out è quella perfetta. Choker gioiello: ecco che per un look super chic, la scelta non può che ricadere su un choker gioiello super scintillante. Perfetto da indossare con un mini dress di colore nero.

ecco che per un look super chic, la scelta non può che ricadere su un choker gioiello super scintillante. Perfetto da indossare con un mini dress di colore nero. Choker con borchie: per chi ama i look rock, puntare tutto sui choker con borchie, per un look che non passerà di certo inosservato.

Choker, le altre tendenze gioielli per l’autunno inverno 2024 2025

Se è vero che il gioiello must have dell’autunno inverno 2024 2025 è il choker, ci sono però altri preziosi di tendenza che andiamo subito a vedere insieme: